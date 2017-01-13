حفظ نظام و وحدت مهم ترین خواسته آیت الله هاشمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری عصر جمعه در آیین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسجد جامع رفسنجان اظهار کرد: یکشنبه ۱۹ دی ماه صحیفه نورانی زندگی مادی مردی از اولیاء الهی در سرزمین ایران به صورت ناگهانی و بهت آور بسته شد.

وی ادامه داد: به فاصله چند دقیقه از بسته شدن این پرونده سراسر افتخار و انتشار خبر آن، صحیفه ای بر روی ملت ایران و تاریخ ایران گشوده شد و آن صحیفه زندگی مردی است که طی ۶۰ سال در عرصه هایی که نقش آفرینی داشت افتخار به وجود آورد.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: این کتاب سراسر درس هر روزش برای جامعه، تاریخ و نسل های آینده ما درس آموز، روشنگر و راهنماست لذا اگر در مجالس آن مرد بزرگ تاریخ ساز گوشه هایی از زوایای زندگی و خدمات وی گفته می شود بیش و پیش از آنکه تجلیل از او باشد تجلیل از یک ملت، یک تاریخ و یک انقلاب بوده و بیان نقشه راه آینده نظام و کشور است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: روزی که در سال ۱۳۲۷ مرحوم میرزا علی هاشمی آن مرد پارسا و متدین برای حفظ دیانت فرزندان خود فرزند نوجوان خود اکبر را از بهرمان روانه قم کرد او و خانواده اش و مردم بهرمان و رفسنجان نمی دانستند که سرچشمه روح خروشانی شده اند که در آینده در بستر تاریخ قرار است به یک دریای پهناور و عمیق با گوهرهای ناب تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه این هجرت هجرتی تاریخی و تاریخ ساز بود، افزود: خداوند در قرآن این مساله را مطرح می کند که مردان و شخصیت هایی را برگزیده و زمینه رشد و تربیت و ابزار تربیتی آنها را فراهم می کند تا زمانی برای هدایت بندگان و برای خدمت به عائله او ایفای نقش کنند.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: این اتفاق مختص انبیاء نیست بلکه در گذر تاریخ مردانی از اولیای الهی از سوی خداوند در کنار انبیاء و اولیا قرار می گیرند و یار و همکار آنها می شوند که مصداق آن در تاریخ معاصر ما امام بزرگوار است که از سوی خدا برگزیده شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: همان خدایی که موسی را در میان انوع خطرات برای نجات بنی اسرائیل حفظ کرد و ابراهیم را برای بنیان نهادن خانه توحید حفظ کرد امام را نیز برگزید و در مسیر تاریخ مردم ایران و اسلام قرار داد.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «امام خمینی (ره) معصوم نبود اما تا مرزهای عصمت پیش رفت»، افزود: امام قله ای سربه فلک کشیده از معارف و کمالات نفسانی بود، در دامنه این قله معنوی قله های دیگر سر برآوردند و در کنار آن سرو سرفراز نخل های دیگری لازم بود تا نخلستان انقلاب پر و بال بیشتری بگیرد.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: یکی از کسانی که به جز امام راحل (ره) در روزهای نخستین آغاز نهضت انقلاب به این جرگه پیوست هاشمی جوان بود؛ یک جوان خوش استعداد، باهوش، با ایمان از خاندانی اصیل در کنار امام قرار گرفت.

وی ادامه داد: هاشمی از آن روز تا روزی که امام خمینی (ره) بعد از ۱۰ سال هدایت و پیروزی انقلاب اسلامی، در بیمارستان در آستانه رحلت قرار گرفتند در تمامی لحظات همراه، همدم و اهل فیض امام راحل (ره) بود.

حجت الاسلام انصاری بیان کرد: هاشمی مانند عضوی از اعضا خانواده امام بود و امام به هاشمی نگاهی مانند مرحوم احمد آقا و شهید مصطفی خمینی داشت.

وی با بیان اینکه امام عاشق هاشمی و هاشمی عاشق امام بود گفت: این محبت دو سویه بود؛ امام انسان شناسی بزرگ بودند و با یک نگاه جوهر وجود انسان ها را می دیدند و بی دلیل دل به کسی نمی بستند و به کسی اعتماد نمی کردند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه تصور نمی کنم کسی مانند هاشمی از ناحیه امام راحل (ره) مورد اعتماد، ارجاع امور و اتکا قرار گرفته باشد، افزود: زمانی که قرار است در زمان غیاب امام خمینی (ره) شعله های انقلاب مشتعل بماند و توطئه ها برای نابودی انقلاب خنثی شود مردی از دیار رفسنجان به نام هاشمی سینه سپر می کند در برابر شاه می ایستد، به زندان میفتد و شکنجه های جانفرسا که برای افراد معمولی غیرقابل تحمل بود را تحمل می کند.

وی گفت: چه بسیار افرادی که در زیر این شکنجه ها جان داده یا تسلیم شدند اما هاشمی مردی نبود که با این شکنجه ها عقب رود و هر چه ساواک کوبید به سنگ کوبید.

هاشمی در زندان اسطوره مقاومت شد

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: هاشمی در زندان اسطوره مقاومت شد و نقش همسر صبور وی در مقاومت هاشمی غیرقابل انکار است؛ این بانوی صبور باید در کنار هاشمی باشد و شناخته شود.

وی تصریح کرد: هرگز در اراده هاشمی در برابر حوادث سرشاری که برای همسر و فرزندان رخ داد خللی ایجاد نشد؛ درس مقاومت هاشمی باید برای همه جوانان تشریح شود که چگونه یک فرد می تواند اینگونه مردانه بایستد.

وی گفت: کتاب «امیر کبیر قهرمان مبارزه با استعمار» و «سرگذشت فلسطین» توسط هاشمی نگارش و نشر پیدا کرد و موجی از حرکت در بین جوانان و حوزه های علمیه راه افتاد.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: هاشمی نویسنده ای چیره دست و خطیبی معجره گر بود که کلامش در عمق جان و قلب مستعمین می نشست. آن خطبه های شکوهمند هاشمی در تهران هنوز در گوش جان ماست و به همانند چند لشکر پشتیبانی به رزمندگان در میدان نبرد قوت قلب می داد.

وی با بیان اینکه هاشمی برای تشکیل شورای انقلاب و خنثی سازی توطئه های دشمنان از سوی امام ماموریت پیدا کرد، افزود: بعد از استقرار نظام این هاشمی بود که ریاست و مهندسی قوه مقننه را بر عهده گرفت که در آن زمان بنده به عنوان نماینده زرند در مجلس حضور داشتم.

مجلس هر چه دارد از هاشمی دارد

حجت الاسلام انصاری گفت: وقتی که مجلس تشکیل شد با اینکه همه شخصیت های کشور از جریانات سیاسی در مجلس بودند احدی تردید نداشت که این کرسی زیبنده وی است و هاشمی قوه مستحکمی را بنا نهاد و مجلس تا امروز هر چه دارد از هاشمی دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: هاشمی موج خروشانی بود که در مکانی واحد نمی توانست بایستد جنگ که شروع شد در طول هشت سال هاشمی یک فرمانده توانا بود و باید از فرماندهان بزرگ جنگ پرسید تا متوجه شوید که نظریات سپاهی و حرف های عملیاتی این مرد چگونه همه را شگفت زده می کرد.

حجت الاسلام انصاری با اشاره به اینکه هاشمی جنگ را اداره و رهبری کرد و او فرمانده شهیدان است، افزود: وقتی جنگ هشت ساله آغاز شد این هاشمی بود که فداکارانه پا به میدان نهاد و مسیر را هموار کرد.

وی ادامه داد: در شب رحلت امام خمینی (ره) همه در محوطه بیمارستان بودیم و زمانی که خبر رحلت امام (ره) رسید آسمان بر سر همگان خراب شد و همه مبهوت این حادثه شدند؛ اما تنها کسی که بر احساسش غلبه کرد و اشک هایش را پاک کرد هاشمی بود.

معاون رئیس جمهور گفت: هاشمی با لحنی مطمئن گفت چرا نشسته اید به اتاق روبرو بروید باید آینده نظام و رهبری سامان پیدا کند. او صبور بود؛ با وجود اینکه امام برایش نقش پدر داشت توانست بر احساسش غلبه کرده و از همانجا خبرگان را احضار کند. خبرگان در کمترین زمان آمدند و مسیر رهبری و آینده نظام را هموار کرد و پیش گویی های دشمنان نقش برآب شد.

هاشمی با همت مردانه بسیار بلندتر از امیرکبیر کشور را ساخت

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: هاشمی در دورانی دشوار در جایگاه ریاست جمهوری قرار گرفت چرا که کشور، پالایشگاه ها و نیروگاه ها ویران شده بود و میلیون ها نفر آواره جنگی در مراکز مهاجرین جنگی زندگی می کردند اما این مرد با همت مردانه بسیار بلندتر از امیرکبیر کشور را ساخت.

وی با اشاره به خدمات چندین ساله امیر کبیر گفت: ما امیرکبیر را می ستاییم و او افتخار ایران است اما شهادت شخصی می دهم که هاشمی در ۳۷ سال بعد از انقلاب در هر عرصه ای وارد شد چه در جنگ چه سازندگی امیر کبیر بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در آن دوران کشور چیزی نداشت هاشمی همه جا را ساخت؛ فولاد، اسکله، پالایشگاه، سد، راه و راه آهن و موجی از سازندگی در کشور راه انداخت و امید ایجاد کرد.

وی گفت: در آن دوران برخی تنگ نظران می گفتند که هاشمی کشور را ۴۰ میلیارد دلار مقروض کرده است چرا به جای ساخت سد و ... مانند گذشته پنیر از دانمارک وارد نمی کند و کالاها در بازار کم است؛ اما هاشمی می دانست که زیربناهایی را بنیان می نهد که در سال ۹۴ رئیس جمهور می تواند کشاورزی کشور را مدیریت کرده و امروز مشکل کشور مازاد محصولاتی مانند گندم و مواد پروتئینی باشد و به فکر رفع مشکلات صادرات باشیم.

حجت الاسلام انصاری ادامه داد: او می دانست که چه می کند بعد از پایان رئیس جمهوری به مثابه مشاور امین در خدمت نظام و دولت ها برای پیشبرد کشور و گشودن گره های کور دیپلماسی کشور شد.

وی ادامه داد: هاشمی روحیه فرماندهی جنگی داشت و برای توسعه تعامل با دنیا دارای فرماندهی دیپلماسی بود در دوارن او روابط با کشورهای همسایه خوب بود

وی با اشاره به اینکه هاشمی دارای اعتقادی راسخ بود، ادامه داد: این مرد بزرگ عاشق اهل بیت بود و هرگز اهل تظاهر و ریا نبود با اولین کلمه روضه خوان اشکش جاری بود وقتی کنار چشمه فدک رفت خواست آب بنوشد مامور عربستان گفت که آب آلوده است و هاشمی پاسخ داد مگر می شود از چشمه حضرت زهرا ننوشید.

حجت الاسلام انصاری گفت: هاشمی قرآن شناس عمیق بود، افسوس که از این اقیانوس آنگونه که باید استفاده نشد باید کتاب های قرآنی او در حوزه تفسیر قرانی مشاهده و مطالعه کنید.

وی ادامه داد: هاشمی در مجمع تشخیص مصحلت لنگرگاه آرامش و اعتماد بود، هر مسئولیتی که امام و رهبری به هاشمی می سپردند مطمئن بودند به نحو احسن انجام می شود.

جایگاه ها با حضور هاشمی دارای اعتبار می شدند

وی با اشاره به اینکه این هاشمی بود که به جایگاه های اعتبار مضاعف می بخشید، افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی افتخار می کردند و بارها در جلسات تخصصی شاهد بودم بسیاری می گفتند هر زمان پیش هاشمی گزارش می دهید گزارشات غیرمستند و آمار نادرست ندهید چرا که هاشمی کسی نیست که متوجه نشود.

حجت الاسلام انصاری تصریح کرد: حتی در پیچیده ترین موضوعات سوالات فنی و مشکلات احتمالی از طرف او مطرح می شد و همه مات و مبهوت می شدند که این روحانی این قدرت جمع بندی را از کجا آورده است و زمانی که سیل مشکلات به او می رسید مثل موجی به که به ساحل می رسد آرام می شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: امروز این شخصیت بزرگ از میان ما رفته است و ایران، جهان اسلام و منطقه ما نقطه اتکا بزرگی را از دست داده است اما اکنون مساله این است که در فقدان او چه باید بکنیم و وظیفه ما امروز چیست.

وی ادامه داد: اگر هم اکنون هاشمی از آن جهان برگردد از ما چه می خواهد؟ بی تردید آن چیزی را می خواهد که عمرش را به پایش گذاشت و آن چیزی جر حفظ انقلاب، حفظ وحدت، صبر در برابر مشکلات برای خدا نیست.

حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه همواره از صبوری هاشمی در شگفت بودم، گفت: در انتخابات سال ۹۲ برای هماهنگی تبلیغات نزد هاشمی رفتیم اما اتفاقات دیگری افتاده بود زمانی که شروع به صحبت کرد آنچنان بلند نگاه می کرد و افق های آینده را می دید که گویی اتفاقی نیفتاده و مردم را به پای صندوق های رای و شرکت در انتخابات فرا خواند.

وی گفت: هاشمی مانند باغبان پیری ایستاد تا ایران گلستان شود، گفت: در دورانی که امواج نامهربانی هجوم می آورد او دیگران را دلداری می داد که خدا با صابران است.

ساخت ایرانی قدرتمند آرزوی آیت الله هاشمی

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه خداوند می فرماید «مومنان به وسیله خدا محبتشان در قلب مردم جا می گیرد» افزود: هاشمی از ترس تخریب رسانه ها گذشته بود او در دل های مرم محبوبیت داشت و اینگونه بود که فضای تخریب، سانسور و تهاجم رسانه ای هیچ گونه خللی در رابطه عاطفی او با مردم ایجاد نکرد.

وی با اشاره به اینکه امروز ما موظف هستیم برای حفظ انقلاب راهی که هاشمی رفت را ادامه دهیم، گفت: دفاع از وحدت ملی، حقوق حقه مردم، حریت نظام و ولی فقیه به عنوان محور و مدار وحدت و انسجام نظام و تلاش برای ساختن ایران، رفع مشکلات مردم نظیر بیکاری گرانی و مشکلات جوانان از جمله دغدغه های هاشمی بود.

وی با اشاره به اینکه باید با وحدت و کنار گذاشتن اختلافات برای آبادانی ایران بکوشیم، افزود: وجود اختلافات سیاسی اشکل ندارد و باعث رشد و بالندگی می شود.

حجت الاسلام انصاری گفت: باید همگان برای هدف ساخت ایران تلاش کنیم و بدانیم که هر جا ساخته شود روح هاشمی شادتر می شود و هر جوانی سر کار برود آرزویی از او برآورده می شود.

وی با اشاره به آخرین جلسه ای که در حضور هاشمی رفسنجانی بود، افزود: ساختن کشوری قدرمند در جهان امید او بود. از مکتب هاشمی اگر یک کلمه بیاموزیم اخلاق است تنها کافیست قدری تقوا، انصاف و احتیاط را نسبت به یکدیگر رعایت کنیم.

مردم با حمایت از دولت خلا نبود آیت الله هاشمی را جبران کنند

حجت الاسلام انصاری گفت: هاشمی پشتوانه ای محکمی برای دولت بود این پشتوانه از دولت گرفته شده است و مردم با حمایت خود خلاء پشتیبانی از دولت و رئیس جمهور را جبران کنند.

وی گفت: در دو روزی که پیکر آیت الله هاشمی در جمران بود صحنه هایی خلق شد که نظیر آن تنها در زمان رحلت امام راحل (ره) دیده شده بود همه مردم زن و مرد از تمامی اقشار برای شرکت در مراسم تشییع او آمده بودند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این مراسم مردم به مانند فرزند برای پدرشان اشک می ریختند، افزود: آیین تشییع به اندازه کافی زبان داشت که از هاشمی تجلیل کند.

وی با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت آیت الله هاشمی به صورت خودجوش در سراسر کشور با حضور گسترده مردم گفت: امروز همه شهرهای کشور عزادار هستند.

حجت الاسلام انصاری با بیان اینکه بیداری ملت ایران را به آیت الله هاشمی تبریک می گویم، افزود: امام خمینی فرمودند «هاشمی زنده است چون نهضت زنده است» و نشانه زنده بودن نهضت در قالب این مجلس در گستره کل کشور به نمایش گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه هاشمی زنده است اگرچه جسمش در میان ما نیست، گفت: درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی را به رهبر عظیم الشان، خانواده آیت الله هاشمی و ملت ایران تسلیت می گویم.