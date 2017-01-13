نباید اختلافات سیاسی موجب دوقطبی شدن افراد جامعه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر بوشهر با بیان اینکه سبک زندگی اسلامی می تواند انسان را به کمال برساند اظهار کرد: یکی از خصایص مهم زندگی اسلامی تدبیر است فرد با تدبیر به آخرت زندگی خود را می سازد که موجب عاقبت بخیری در دنیا و رستگاری در آخرت می شود.

وی افزود: باید در این فرصت اندکی که در این دنیا داریم برای آخرت که ماندگار و پایدار است توشه جمع کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: با توجه به اینکه تمامی پیروزی هایی که ما در نظام مقدس اسلامی کسب کرده ایم از اتحادبین افراد جامعه بوده است دشمن در پی اختلافاتی بین افراد است.

وی بیان کرد: آنها در تلاش هستند که بین مسئولان و مردم تفرقه بیافکنند و جامعه را دوقطبی کنند که با تدبیر رهبری و بصیرت مردم این برنامه ریزی های آنها نقش بر آب شد.

امام جمعه بوشهر خاطر نشان کرد: برخی با نیت ایجاد اختلاف بین رهبر معظم انقلاب و آیت الله هاشمی رفسنجانی فعالیت هایی را انجام می دادند که این طرح آنها نیز با درایت رهبری و هوشیاری هاشمی با شکست روبرو شد.

صفایی بوشهری گفت: آیت الله هاشمی از پیش از انقلاب تا پس از انقلاب فعالیت های بسیاری را برای پیروزی این نظام انجام داده و در پست های مختلف برای مانگاری و پیروزی روز افزون این نظام تلاش بسیاری کرده است.

وی به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت رئیس تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و افزود: این پیام دارای موارد مهمی بود که به همه دنیا نشان داد که آیت الله هاشمی تا آخر عمر خود رفیق رهبر معظم انقلاب ماند، خناسان داخلی و دشمنان خارجی نتوانستن این دو همسنگر را از یکدیگر جدا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان خطاب به مردم و مسئولان گفت: اختلاف نظر در موضوعات مختلف فرهنگی و سیاسی نباید موجب تفرقه در جامعه شود بلکه باید در یک فضای آرام و با اخلاق زیر سایه رهنمود های رهبری به توسعه کشور و پیروزی روز افزون نظام جمهوری اسلامی کمک کنیم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به 27 دی ماه سالروز شهادت سرداران بزرگ اسلام بیان کرد: شهیدان نواب صفوی، برادران واحدی، خلیل طهماسبی و ذوالقدر تنها راه رهایی از رژیم ستم شاهی را مقابله و ایستادگی در برابر آنها دانستند و در این را به شهادت رسیدند.

صفایی بوشهری با گرامیداشت روز غزه خاطر نشان کرد: مردم غزه مورد ظلم رژیم صهیونیستی هستند و از امکانات اولیه زندگی نیز برخوردار نیستند.

وی در ادامه افزود: وظیفه کشور های مسلمان کمک به مسلمانان در هر کجای جهان است اما اکنون کشور های عربی به مردم غزه کمک نمی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: طبق گفته خداوند متعال اگر مسلمانان بتوانند با اتحاد در برابر دشمنان بایستند آنها نابود خواهند شد.