آیت الله هاشمی در مسیر تحقق آرمان های انقلاب اسلامی گام برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر تحقق آرمان های انقلاب اسلامی گام برداشت، اظهار داشت: آیت الله هاشمی رفسنجانی شخصیتی بسیار تاثیر گذار و پر افتخار برای کشور بود.

وی با اشاره به ویژگی های آیت الله هاشمی رفسنجانی، تاکید کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی همیشه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران سختی و رنج ها کشیدند و اجازه ندادند به نظام توسط افراد خائن خدشه ای وارد شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی اعتقاد به ولایت داشت و معتقد بود که این جامعه یک جامعه ولایی است و همچنین قدرت صبر و تحمل بالایی در امور داشت و انتقاد پذیر و تسلط کامل در تحقق اهداف نظام داشت.

تحقق آرمان های انقلاب اسلامی از مهمترین اهداف آیت الله هاشمی رفسنجانی بود

وی ادامه داد: تلاش برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی از مهمترین اهداف آیت الله هاشمی رفسنجانی بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وحدت و یکپارچی زمینه پیروزی انقلاب اسلامی را فراهم کرد، ادامه داد: امام خمینی با ایجاد وحدت در جامعه موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: در حال حاضر فتنه ها و توطئه های مختلفی برای نظام اسلامی ایران توسط دشمنان برنامه ریزی شده است و راهکار مبارزه با این توطئه ها وحدت و یکپارچگی است.

هوای سالم از نعمت های خداوند به شمار می رود

وی افزود: وحدت و یکپارچگی موجب خنثی شدن توطئه ها و فتنه های دشمنان می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه روز ۲۹ دیماه روز غزه است، بیان کرد: غزه همچنان زنده است و از نظر مسلمانان اسرائیل نابودشدنی است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به روز هوای پاک، عنوان کرد: هوای سالم از نعمت های خداوند به شمار می رود که باید در حفظ این نعمت تلاش کرد.