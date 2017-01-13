آیت الله هاشمی رفسنجانی اعتبار جهانی و شناسنامه نظام و انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های نماز عبادی سیاسی و وحدت آفرین جمعه شهرستان بناب با عرض تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و با قرائت بخش هایی از پیام مقام معظم رهبری به مناسبت درگذشت آن عالم بزرگوار تصریح کرد: در پیام معظم له جملات عمیق و در شأن این مرد تمام عیار دیده می شود و در نهایت در جایی فرمودند:«هیچ کس برای من هاشمی نمی شود.»

وی افزود: یا سردار سلیمانی اظهارکردند:« باید به خود آقا تسلیت گفت، یعنی آقا دیگر هاشمی را ندارند و این مصیبت مستقیماً مقام معظم رهبری را نشانه رفته است.»

خطیب جمعه شهرستان بناب اذعان کرد: انقلاب و کشور از امروز دیگر آیت الله هاشمی رفسنجانی را در کنار خود نخواهد دید.

حجت الاسلام باقری بنابی سپس با تجلیل از شخصیت و مقام ارزشمند آیت الله هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: ایشان قلعه شکست ناپذیری برای انقلاب بودند و هاشمی تکیه گاهی برای کشور بودند و اعتبار جهانی و شناسنامه نظام و انقلاب بودند.

وی تأکید کرد: همه خدمات آیت الله هاشمی رفسنجانی در قبل و بعد از انقلاب تا فتنه ۸۸ یک طرف و خدمات ایشان بعد از فتنه طرف دیگر.

آیت الله هاشمی بعداز جریان فتنه ۸۸یک جمعیت سرگردان را مدیریت کردند

امام جمعه شهرستان بناب یادآور شد: آیت الله هاشمی رفسنجانی بعد از جریان فتنه ۸۸ یک جمعیت سرگردان و شناور و زخم خورده در کشور را با تاکتیک خاصی به نوعی تصاحب و مدیریت کردند و به نوعی به آن ها لالایی گفتند و آن ها را معالجه نموده و نگذاشتند اشرار، اجانب و دشمنان قسم خورده به این گروه نفوذ کرده و از آن ها بر علیه نظام داعش درست کرده و القاعده تربیت کنند.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه سخنان خود با تقبیح عملکرد و رفتار برخی افراد و شخصیت ها که هاشمی را خائن، فتنه گر و مفسد فی الارض لقب دادند؛ گفت: این اظهارات در شرایطی مطرح شد که هاشمی خود را در انقلاب و نظام ذوب کرد و امتحانات سنگینی را پس داد. لذا هاشمی را باید از نو شناخت که دیگر نخواهند شناخت!

وی همچنین با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی با اظهارات خود کاخ پادشاهان عربستان سعودی را به لرزه انداخت؛ تصریح کرد: هاشمی عاشق و دلسوخته زهرای اطهر(س) بودند و با حضور در بقیع خاک بقیع را بر سر خود ریخت و همیشه برای بازسازی قبور مطهر بقیع تلاش می کرد.

رهبری در مواقع لزوم از آیت الله هاشمی حمایت می کردند

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با اشاره به جریان قطعنامه ۵۹۸ نیز ظهار کرد: پذیرش قطعنامه در آن مقطع سنگین ترین تصمیم بود، ولی هاشمی گفتند:« بنده را متهم کنید. » و سپس اعلام کرد:«پای امام راحل(ره) وسط کشیده نشود و بعداً مرا محاکمه نظامی کنید و مرا اعدام کنید تا انقلاب در امان بماند.»

حجت الاسلام باقری بنابی با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی را باید از امام امت پرسید؛ تأکید کرد: امام راحل(ره)، آن انسان ملکوتی و آن انسان انسان شناسی که بی حضور هاشمی تصمیم مهمی نمی گرفتند و منتظر حضور ایشان می ماندند و اعلام کردند:«هاشمی را من بزرگ کردم. » و این اسناد در نزد من موجود است و شخصیت هاشمی لازم و ملزوم انقلاب است.

وی اذعان کرد: رهبر عظیم الشأن تا آخرین روز درگذشت ایشان حریم و حرمت این مرد بزرگ را رعایت نموده و در مواقع لازم از این بزرگوار حمایت کردند و به تمام مراکز مهم و امنیتی بخشنامه کرده و دستور دادند که هاشمی باید حفظ شود.

امام جمعه بناب افزود: این بخشنامه هنوز در نزد بنده موجود است و معظم له در آن اکیداً دستور دادند هرکس در این ارتباط تخلف کند با او برخورد شود و تا آخرین روز زندگی آقای هاشمی نیز نسبت به ایشان پر از مهر و محبت و صمیمیت بودند.

کسانی که آیت الله هاشمی را تخریب کردند توبه کنند

حجت الاسلام باقری بنابی تصریح کرد: نشانی عظمت هاشمی را باید از سرداران جبهه و جهاد و شهادت گرفت. مقام و منزلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را باید از اسوه جهاد و مقاومت و اسطوره فتح، سردار عظیم الشأن حاج قاسم سلیمانی پرسید که تمام کاخ های ظلم و ستم را به هم ریخته است و ایشان گفتند:«هاشمی همان هاشمی اول است.»

وی افزود: شخصیت هاشمی را باید از زبان چنین شخصیت هایی شنید و شناخت، نه از افراد تنگ نظر و چند نفر طلبه ای که صفر کیلومتر، کم عمق و بی بضاعت هستند و شاید در برخی نهادها نیز جا خوش کرده اند!

خطیب جمعه شهرستان بناب تأکید کرد: در کارنامه آیت الله هاشمی رفسنجانی مسائل سرنوشت سازی ثبت شده است؛ در ایام ارتحال حضرت امام(ره) این شخص و انسان وارسته یک دفعه رهبری آقا را مطرح کردند و بعد از آن نیز به پایش ایستادند، از امام راحل(ره) نیز دلیل آوردند و با تشکیل جلسه خبرگان رهبری را انتخاب کردند.

حجت الاسلام باقری بنابی با اعلام اینکه آقای هاشمی رفسنجانی نیز مثل هر انسان دیگری دارای خطا و اشتباه بودند؛ تصریح کرد: هیچ انسانی بی خطا و بی گناه نیست!

وی یادآور شد: ما خانواده باقری بنابی از ارادتمندان آیت الله هاشمی رفسنجانی هستیم و بارها شده بود که انتقادات خود را نیز از ایشان مطرح می کردیم.

امام جمعه شهرستان بناب در ادامه خطبه های نماز جمعه این شهرستان با تأکید بر اینکه از اول خلقت آدم هیچ قوم و قبیله ای یک دست و یک داستان نشده اند و از فرزندان نوح هم تماماً صالح نبودند؛ گفت: با این همه صحبت و روشنگری از سوی بزرگان آن هایی که آیت الله هاشمی رفسنجانی را تخریب کرده اند باید غسل کنند و من به آن ها نصیحت پدرانه می کنم که استغفار و توبه کنند و به روح آیت الله هاشمی رفسنجانی قرآن ختم کنند و قطعاً مرحوم آقای هاشمی نیز کریم تر از آن هستند که آن ها را نبخشند.