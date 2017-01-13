به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبههای نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی (ره) با گرامیداشت یاد و خاطر آیتالله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: طی این هفته ایران در سوگ از دست دادن یاردیرین امام راحل، شخصی که تمام عمر خود را در خدمت ملت و انقلاب بود.
حجتالاسلام یعقوبی بابیان اینکه آیتالله هاشمی رفسنجانی در دوران قبل و پس از انقلاب همواره دوست و همراه امام راحل و مقام معظم رهبری بود، افزود: وی در وفاداری و تلاش برای پیشبرد انقلاب الگویی مناسب برای تمام مسئولان نظام است.
وی تصریح کرد: امنیت امروز ایران، به دلیل تلاشها و ازخودگذشتگی مردان بزرگی است که اکنون حضور ندارند اما با اقدامات تأثیرگذاری که انجام دادند یاد و خاطرات آنان همیشه در تاریخ این کشور ماندگار است.
خطیب نماز جمعه بجنورد گفت: آیتالله هاشمی رفسنجانی یکی از مردان بزرگ ایران بود که در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس نقش بیبدیلی را داشت.
حجتالاسلام یعقوبی عنوان کرد: مرحوم آیتالله رفسنجانی در طول خدمت خود بهنظام هرچه را که داشت وقف انقلاب کرد و به همین دلیل مردم از ایشان تجلیل میکنند.
وی بابیان اینکه آیتالله هاشمی پیرو راه ولایتفقیه بوده است اظهار کرد: وی به هیچ حزب و گروهی وابسته نبود، بنابراین کسی نمیتواند وی را به گروهی نسبت دهد چراکه فقط درراه ولایتفقیه بوده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی بابیان اینکه آیتالله هاشمی استکبارشناس و مستکبر ستیز بود، گفت: ایشان قبل از اینکه خیلیها با استکبار آشنا شوند کتاب امیرکبیر را نوشت.
حجتالاسلام یعقوبی تصریح کرد: با رحلت آیتالله رفسنجانی برخی گفتند موتور انقلاب خاموش شد و عدهای گفتند دیگر شخصیتی مثل هاشمی نیست، این صحبتها اشتباه است.
امامجمعه بجنورد با اشاره به تحلیل مقام معظم رهبری از شخصیت آیتالله هاشمی، گفت: رهبری فرمودند، اختلافنظرهایی با آیتالله رفسنجانی داشتهاند که دعوا نبوده بلکه این اختلافنظرها و سلیقهها طبیعی است.
وی اضافه کرد: آیتالله هاشمی همیشه خود را رهرو رهبری میدانست و توطئهها را خنثی میکرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی بیان کرد: قطعاً هرکسی درراه ولایت و خدمت به مردم باشد در جامعه عزیز و همواره موردتکریم قرار میگیرد.
حجتالاسلام یعقوبی همچنین با اشاره به اجتماع عظیم تشییع آیتالله هاشمی رفسنجانی گفت: حضور میلیونی مردم در مراسم وی، نشاندهنده پشتیبانی ملت از نظام و ارتباط صمیمی نظام با مردم است.
وی انصاف را یکی از ویژگیهای انسان مومن دانست و افزود: برای قضاوت انسانها باید انصاف را در نظر داشت نه اینکه برای تحلیل شخصیتها نفع خود را در آن در نظر داشته باشیم.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: آیتالله هاشمی یا هر شخصیت دیگری را نه قدیس بدانیم و نه از سویی آنان را تخریب کنیم بلکه باید باانصاف واقعیتها را مورد تحلیل قرارداد.
خطیب نماز جمعه بجنورد در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: دنیا محل توقف و آسایش نیست بلکه محل آزمایش است؛ بنابراین انسان باید مراقب اعمال خود باشد و بهگونهای رفتار کند تا مورد رضای خداوند باشد.
نظر شما