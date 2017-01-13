آیین تشییع آیت الله هاشمی نشان از قدرشناسی ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه‌ای اظهارداشت: مردم قدرشناس ایران اسلامی از همه اقشار در آیین پرشکوه تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی شرکت کردند و به دنیا نشان دادند مردم ایران نماد وحدت و انسجام هستند.

وی ادامه داد: از تمامی مردم ایران اسلامی که در ایام رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ادای دین کردند و وظیفه انقلابی و اخلاقی خود را به جای آوردند نهایت قدردانی را می‌کنیم و این عمل نشان از قدرشناسی ملت ایران است.

حجت الاسلام هاشمی افزود: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بیش از ۶۰ سال عمر خود را برای مبارزه با استکبار و استکبارستیزان صرف کرد و از ایام نوجوانی در ساواک پرونده برای وی تشکیل شده بود که نشان از شاه ستیزی وی بود و وی در زیردست امام خمینی (ره) پرورش یافته بود و همیشه در حال تلاش برای مردم و نظام جمهوری اسلامی بوده است.

حجت الاسلام قریشی گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مسلک و روش جداگانه‌ای داشت و این اختلافات اجتهادی و فکری هیچ زمانی سبب جدایی ایشان از مردم و رهبری نشده بود و باید به نظرات متفاوت دیگران باید احترام گذاشت که یکی از آموزه‌های دین اسلام است و حتی کسانی که طرز فکری ایشان را قبول نداشتند در مراسم وفات ایشان شرکت داشتند.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: با این همه حال سیل عظیمی از مردم در وفات ایشان وحدت و همبستگی خود را نشان دادند و در این میان عده‌ای خناس به تعبیر مقام معظم رهبری هستند که همیشه درصدد از بین بردن وحدت بین مردم هستند ولی همیشه با شکست روبه‌رو می‌شوند و مردم ایران وظیفه‌شناس هستند و درک می‌کنند که در چه عرصه‌ای چه عملی را انجام دهند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: ایجاد الفت، اتفاق، صمیمیت و انسجام از سفارشات مهم خداوند در قرآن کریم برای مسلمانان است و ما باید در این مسیر گام برداریم.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی تاکید کرد: ایجاد تفرقه در خانواده، بین خویشاوندان و جامعه اسلامی حرکت در مسیر خلاف آیات الهی و روایات ائمه معصومین (ع) است و ما نیز باید همه توان خود را برای حل اختلافات جامعه اسلامی و اصلاح ذات البین به کار بگیریم.

وی با اشاره به اینکه در منابع دینی دروغ به عنوان گناه کبیره آورده شده است، افزود: بنا به فرمایش امام صادق (ع)، دروغ گفتن برای حل اختلاف بین ۲ نفر امری جایز شمرده شده و گناه نیست.

امام جمعه ارومیه همچنین با ابراز ناخرسندی از بی عفتی در برخی محافل اظهار داشت: رضاخان در روز ۱۷ دی ماه سال ۱۳۱۴ با اجرای طرح کشف حجاب به این امر مذموم در کشور رسمیت بخشید و اگر انقلاب اسلامی نبود وضعیت حجاب در جامعه نامعلوم بود.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌های غربی یکی از عوامل ایجاد تفرقه بین مسلمانان هستند که از مسائل ریز نیز برای ایجاد افتراق استفاده می‌کنند و در ایام وفات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز به دنبال کارشکنی بودند که با وحدت و انسجام امت اسلامی ایران روبه‌رو شدند و ملت ایران همبستگی روز افزون خود را به جهانیان نشان دادند.

حجت الاسلام قریشی افزود: مسئله بی‌دینی و بی‌عفتی مهم‌ترین ترفند دشمن برای ضربه زدن به ملت ایران است که درصدد نفوذ در بین مردم هستند تا سبب تفرقه افکنی و بروز مسائل دیگر در بین مردم شوند و هم اکنون باید بیش از پیش بیدار بود و به این مسئله توجه کرد.