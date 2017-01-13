پیام تشکر خانواده مرحوم کاظم سیدعلیخانی از جامعه فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام پسر و دختر کاظم سید علیخانی و خانواده کاپیتان فقید پرسپولیس آمده است:

روزهای سخت بدون پدر مهربان و عزیزمان نفس کشیدن برایمان آغاز شده. پدری که برای ما هم پدر بود و هم تلاش کرد جای خالی مادر دلسوز و مهربان خود را کمتر حس کنیم و هم برای ما بهترین دوست و همدم بود. افتخار کرده و می کنیم فرزند پیشکسوتی هستیم که بیش از ده سال بازیکن و چند سالی مربی پرطرفدارترین تیم آسیا بود و سالها نیز در دیگر تیم های فوتبال کشور و چند باری در تیم ملی به میدان رفت اما در همه این سالها به گواه جامعه فوتبال نه دلی را شکست و نه کسی را رنجاند و به ما یاد داد همیشه به فکر همدلی و حفظ حرمت ها باشیم.

می بالیم به پدر پرافتخاری که همواره حفظ احترام به رقیب پر نام و آوازه را در دستور کار خود قرارداده بود تا ما نیز یاد بگیریم باید به همه احترام بگذاریم و هیچ گاه بخاطر موفقیت خود از مدار اخلاق خارج نشویم. افتخار ما این بوده و هست که فرزند کاظم سید علیخانی کاپیتان فقید پرسپولیس هستیم. کاپیتانی که به رغم بی مهری ها و کم لطفی ها هرگز بدنبال منافع فردی خود نبود و در بدترین و بحرانی ترین روزهای پرسپولیس هم هواداران را به حمایت همه جانبه از تیم محبوب خود دعوت می کرد و با تمام وجود و عاشقانه به پرسپولیس عشق می ورزید و همیشه می گفت:هر چه دارم از پرسپولیس و هوادارانش دارم.

ما هنوز باور نکرده ایم که پدر هم مثل مادر عزیزمان ما را تنها گذاشته و رفته. باور کردن فقدان پدری که سنگ صبورمان بود سخت است و غیرقابل هضم اما مشیت الهی این بوده و خدا را شکر می کنیم پدری داشتیم که در سخت ترین و بحرانی ترین روزهای زندگی اش برای رسیدن به پست و مادیات ، نه وارد زد و بندهای رایج در فوتبال شد و نه پیش کسی سرخم کرد و نه لب به شکوه و گلایه از این و آن باز کرد بلکه به رغم سالها تجربه حضور در پرسپولیس و برخورداری از مدرک مربیگری A آسیا در کنج خانه نشست و شان کاپیتان تیم بزرگی چون پرسپولیس را در این ندید که برای کار مربیگری که عشق و علاقه وصف ناپذیری به آن داشت به لابی پرداخته و وارد بده و بستان ها شده و یا با توسل به دلال ها و لابی با مسوولان بخواهد به هدفش برسد.

پدر به روزی حلال و شرافتمندانه قناعت کرد و خداوند رحیم و رحمان آنقدر به او صبر و بزرگی داده بود که اسیر گرداب زد و بندها در فوتبال نشود.بس می بالیم به اینکه پدرمان انقدرمناعت طبع داشت که لب به شکوه و گلایه باز نکند و ما نیز اگر این چند سطر را می نویسیم بی شک چند نکته است از هزاران ناگفته و خون دلهایی که پدر خورد و دم نزد تا مبادا شان پیشکسوت را نادیده گرفته باشد.

حرف بسیار است و دردی که به سراغمان امده است بی درمان. در این سخت ترین روزهای زندگی مان اما تنها نبودیم و دیدیم که جامعه فوتبال چگونه پدر را با شکوه بدرقه کرد. وظیفه خود می دانیم صمیمانه از همه بزرگان و پیشکسوتان پرسپولیس و دیگر تیم ها و همچنین از وزارت ورزش،فدراسیون فوتبال و تمام باشگاهها و ارگان هایی که باما با صدور پیام تسلیت ابراز همدردی کردند صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.از هواداران با معرفت پرسپولیس که در وداع با پیشکسوت تیم شان سنگ تمام گذاشتند بی نهایت ممنونیم و وظیفه داریم بگوییم اگر خیلی ها کاظم سید علیخانی ها را فراموش کرده بودند رسانه های ورزشی همچون هواداران هرگز آنها را از یاد نبردند و در زمان حیات به سراغ شان می آمدند و بعد از سفر ابدی هم مهر و محبت خود را دریغ نکرده و ما را شرمنده ابراز همدردی های عاشقانه خود کردند.جا دارد علاوه بر تشکر از همه رسانه های ورزشی تشکری ویژه از برنامه نود نیز داشته باشیم.

بدینوسیله از اقوام،دوستان و آشنایان و همه آنهایی که به طرق مختلف با ما ابراز همدردی کردند بی نهایت سپاسگزاریم. ازپیشکسوتان و هواداران استقلال،تراکتورسازی و دیگر باشگاهها نیز تشکر می کنیم که خود را شریک غم ما و پرسپولیسی ها دانستند.

در پایان لازم می دانیم بگوییم با وجود شرکت پیشکسوتان پرسپولیس دیگر هیچ پیشکسوتی احساس تنهایی نخواهد کرد و قطعا پشتوانه قابل اتکایی خواهد داشت.از تمامی اعضا،مسوولان و مدیران این شرکت و در راس که از لحظه درگذشت پدر تا به امروز ما را تنها نگذاشته و تمامی مراسم ها با همت و مشارکت آنها انجام شد صمیمانه تشکر می کنیم.همبازیان پدر و شرکت پیشکسوتان اقداماتی را بدون ذره ای خودنمایی و تبلیغ انجام دادند و این رویه نشان می دهد مسوولان شرکت پیشکسوتان پرسپولیس هدف والایی دارند و الحق که زحمات نسل گذشته پرسپولیس را مثل خیلی ها از یاد نبرده اند.از همبازیان پدر و پیشکسوتان پرسپولیس ممنونیم و از مدیران باشگاه پرسپولیس و برخی از اعضای تیم بزرگسالان پرسپولیس که در مراسم ترحیم شرکت کردند نیز همچون همه عزیزانی که به ما تسلی خاطر دادند سپاسگزاریم.جا دارد از توجه ویژه وزیر محترم ورزش و جوانان نیز تشکر و قدردانی نماییم و در انتها امیدواریم خدا توفیق دهد تا بتوانیم در شادی ها زحمات همه عزیزان را به نوعی جبران نماییم.یا علی(ع)

قدردان محبت خانواده بزرگ ورزش و همه شما

خانواده کاظم سید علیخانی