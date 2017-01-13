به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین جشنواره موسیقی فجر امروز جمعه ۲۴ دی با اجرای پرویز شهید خان نوازنده سی تار هندی و اکرم خان نوازنده طبلا در تالار رودکی آغاز به کار کرد.

پرویز شهید خان در ابتدای این برنامه با اشاره به حضورش در ایران برای اولین بار گفت: افتخار بزرگی است که در ایران اجرا می کنم. این اولین باری است که به ایران سفر کرده ام و سعی می کنم در این اجرا گوشه ای از موسیقی هند را معرفی کنم.

وی در ادامه ضمن ارایه توضیحاتی درباره موسیقی هندوستان گفت: موسیقی کلاسیک هند بر مبنای «راگ» تعریف می شود و هر راگ معنای خاص خودش را دارد و هر کدام با یک مد همراه می شود.

این نوازنده سی تار عنوان کرد: ساز من سی تار نام دارد که توسط «حضرت امیرخسرو» اختراع شده است. ساز دیگری که در این اجرا سی تار را همراهی می کند، طبلا نام دارد. این ساز در واقع به نوعی اجراکننده زبان ماست و هر چیزی را ما به زبان می آوریم با این ساز می توانیم اجرا کنیم.

از چهره های حاضر در این کنسرت می توان به کیخسرو پورناظری، حمیدرضا نوربخش، حامد عنقا و طهمورس پورناظری اشاره کرد. این اجرا که هم اکنون در حال برگزاری است با استقبال کم مخاطبان همراه شد.