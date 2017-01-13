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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۶

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

زائرسرای چهارمحال و بختیاری در مشهد سال ۹۷ بهره برداری می شود

زائرسرای چهارمحال و بختیاری در مشهد سال ۹۷ بهره برداری می شود

شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: زائرسرای چهارمحال و بختیاری در مشهد در سال ۹۷ بهره برداری می شود.

سیامک سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زائرسرای چهارمحال و بختیاری در مشهد در سال ۹۷ بهره برداری می شود، اظهار داشت: هم اکنون ساخت این زائرسرا به مرحله سفت کاری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه زمینه برای اسکان زائران چهارمحال و بختیاری در مشهد فراهم می شود، عنوان کرد: با افتتاح این زائر سرا مشکل اسکان زئران این استان در مشهد رفع خواهد شد و زائران بدون هیچ دغدغه ای به زیارت می پردازند.

وی ادامه داد: احداث زائرسرای چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در بهرمندی مردم این استان از مکان اقامتی در مشهد دارد و برگزاری مراسم زیارت زائرین این استان را تسهیل می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: وجود زائر سرا مشکلات بسیاری را برای اقامت زائرین در شهر مشهد حل می کند و مردم این استان با هزینه کمتر وراحت تر می توانند به شهر مشهد و زیارت امام رضا(ع) بروند.

کد مطلب 3875765

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