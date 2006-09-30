  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۸ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۲

از سوي شوراي اقتصاد؛

قيمت خريد تضميني 16 محصول كشاورزي اعلام شد

شوراي اقتصاد قيمت خريد تضميني 16 محصول كشاورزي را تعيين كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر، وزيران عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه مورخ 13/8/1380 قيمت خريد تضميني محصولات براي سال زراعي 1385-1384 را به شرح زير تعيين كردند .

-قيمت خريد تضميني هر كيلو خرما          2900 ريال 

-قيمت خريد تضميني  هر كيلو كشمش         5700 ريال

-قيمت خريد تضميني هر كيلو سيب ممتاز      1850 ريال   

- قيمت هر كيلو سيب درجه يك     1450 ريال

-قيمت خريد تضميني هر كيلو سيب درجه دو     1050 ريال    

-قيمت هر كيلو سيب درجه سه           470 ريال

-قيمت خريد تضميني پرتغال درجه يك شمال  900 ريال   

-قيمت هر كيلو ليمو شيرين درجه يك جنوب   915 ريال

- قيمت خريد تضميني هر كيلو ليمو ترش 1450 ريال 

- قيمت خريد تضميني هركيلو گريپ فروت تو سرخ و سفيد    520 ريال

-قيمت خريد تضميني هر كيلو نارنگي درجه  يك شمال  880 ريال  

- قيمت هر كيلو نارنگي رسمي شمال         650 ريال

-قيمت خريد تضميني هر كيلو انار  1300 ريال 

-قيمت ‌هر كيلو انجير خشك استهبان 4550 ريال 

-قيمت‌ هر كيلو برگه زردآلو آفتابي  4400 ريال 

- قيمت هر كيلو برگه زردآلو كاليفرنيايي 4800 ريال

براساس اين گزارش، اين مصوبه در تاريخ 22/6/1385 به وزارت جهاد كشاورزي ،‌وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است .

کد مطلب 387577

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها