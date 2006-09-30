قيمت خريد تضميني 16 محصول كشاورزي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، وزيران عضو شوراي اقتصاد به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه مورخ 13/8/1380 قيمت خريد تضميني محصولات براي سال زراعي 1385-1384 را به شرح زير تعيين كردند .
-قيمت خريد تضميني هر كيلو خرما 2900 ريال
-قيمت خريد تضميني هر كيلو كشمش 5700 ريال
-قيمت خريد تضميني هر كيلو سيب ممتاز 1850 ريال
- قيمت هر كيلو سيب درجه يك 1450 ريال
-قيمت خريد تضميني هر كيلو سيب درجه دو 1050 ريال
-قيمت هر كيلو سيب درجه سه 470 ريال
-قيمت خريد تضميني پرتغال درجه يك شمال 900 ريال
-قيمت هر كيلو ليمو شيرين درجه يك جنوب 915 ريال
- قيمت خريد تضميني هر كيلو ليمو ترش 1450 ريال
- قيمت خريد تضميني هركيلو گريپ فروت تو سرخ و سفيد 520 ريال
-قيمت خريد تضميني هر كيلو نارنگي درجه يك شمال 880 ريال
- قيمت هر كيلو نارنگي رسمي شمال 650 ريال
-قيمت خريد تضميني هر كيلو انار 1300 ريال
-قيمت هر كيلو انجير خشك استهبان 4550 ريال
-قيمت هر كيلو برگه زردآلو آفتابي 4400 ريال
- قيمت هر كيلو برگه زردآلو كاليفرنيايي 4800 ريال
براساس اين گزارش، اين مصوبه در تاريخ 22/6/1385 به وزارت جهاد كشاورزي ،وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است .
نظر شما