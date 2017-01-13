دومین تساوی متوالی فرهاد کاظمی با ماشین سازی تبریز رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز شد که در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

دروازه بان لالیگایی تبریزی ها در نیمه اول خوش درخشید و باعث شد تا توپی از خط دروازه تیمش عبور نکند ولی در نیمه دوم این تیم میزبان بود که موقعیت های زیادی داشت ولی هیچ کدام از آنها گل نشدند.

این دومین تساوی متوالی تیم تبریزی با هدایت فرهاد کاظمی بود.

گفتنی است همه بازیکنان تازه جذب شده تیم ماشین سازی به غیر از محمد رحمتی فرصت حضور در این بازی را به دست آوردند.

ماشین سازی با این تساوی هشت امتیازی شد تا همچنان تیم فانوس به دست جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور باشد.