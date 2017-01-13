مسابقات «جام سفیران امید» با قهرمانی فارس به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه با حضور تیم های شرکت کننده در این مسابقات و پیشکسوتان ورزش استان به همراه نمایندگانی از دانشگاه علوم پزشکی فارس و مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران مراسم اهدا جوایز این دوره از مسابقات در سالن ورزشی شهرک والفجر شیراز برگزار شد.

در این مراسم که میهمانان ویژه ای هم داشت، با حضور سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، مهدی شیری، کاپیتان تیم فوتبال قشقایی و پیشسکوت فوتبال برق شیراز وغلامرضا برزگر، بازیکن پیشین تیم فوتبال برق شیراز و محمود هنرآسا، پیشکسوت ورزش استان برگزار شد، محمد ناظم الشریعه خواستار توجه بیشتر به ورزش فوتسال در میان بیماران خاص شد و ابراز امیدواری کرد که در دوره های آینده جام فوتسال «سفیران امید» با حضور تیم های بیشتری برگزار شود.

مهدی شیری هم در این مراسم با تمجید از تیم های شرکت کننده در این مسابقات عنوان کرد: بامرام بودن و منش ورزشی سرلوحه ورزشکاران به ویژه بیماران خاص قرار دارد.

کاپیتان تیم فوتبال قشقایی برگزاری مسابقه های این چنینی را در امید دادن به بیماران توانمند را کاری پسندیده عنوان کرد و افزود: پرداختن به ورزش در میان بیماران تالاسمی علیرغم مشکلات جسمانی و فیزیکی می تواند در افزایش روحیه به آنان کمک شایانی کند.

در ادامه محمدرضا میرموسوی، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در جمع فوتسالیست های تالاسمی قرار گرفت و گفت: حضور تیم ها در این مسابقات این را اثبات کرد که تالاسمی ناتوان نیست و در هر عرصه ای که این بیماران ورود می کنند موفق بیرون می آیند.

علی میری، عضو شورای همیاری والدین این بیماران هم در این مراسم با ابراز خوشحالی از برگزاری چنین رویداد ورزشی در شیراز، گفت: این حرکت به واسطه بیماران تالاسمی شیراز به طور خودجوش انجام گرفت.

وی، افزود: این بیماران در ورزش هم نشان دادند که می توانند حرفی برای گفتن داشته باشند.

تیم های فوتسال فارس با ۴ برد و ۱۲ امتیاز، تیم اصفهان با ۹ امتیاز و نماینده استان مازندران کسب با ۶ امتیاز به ترتیب مقام های اول تا سوم جام سفیران امید را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، قضاوت این بازی ها که به مدت سه روز در سالن والفجر شیراز برگزار شد، فرهاد پرتوی، ‌حسین دشتی فرد، مهدی حقوقی ، جواد دهقانی ، رضا بهمنی و مسعود بوریا بافت به عهده داشتند و پزشک مسابقات هم هادی کرمی بود.