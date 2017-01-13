جابری انصاری به مسکو رفت/رایزنی درباره تحولات سوریه با همتای روسی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابریانصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان که امروز (جمعه) وارد مسکو شد، در این سفر ضمن دیدار با میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه، در خصوص آخرین تحولات سوریه به گفتوگو خواهد پرداخت.
جابریانصاری چهارشنبه نیز در بروکسل با هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره سوریه رایزنی کرد.
در این دیدار که در ادامه رایزنیهای قبلی ایران و اتحادیه اروپا در خصوص تحولات منطقه، از جمله بحران سوریه، صورت گرفت، طرفین بر ضرورت یافتن راهحل سیاسی برای بحران سوریه و سایر بحرانهای منطقه تاکید کردند.
معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به نقش سازنده ایران در منطقه و بحران سوریه بر همکاری و رایزنیهای بیشتر طرفین تاکید کرد و افزود: هدف ما از گفتوگو با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر کلیدی در بحران سوریه آن است که با همفکری این کشور، به زمینههایی که می تواند به پایان بحران سوریه از طریق آتش بس و طرحهای بازسازی در این کشور کمک کند، دست یابیم. این طرحها میتواند با همکاری سازمان ملل و دیگر بازیگران به این بحران طولانی پایان دهد.
وی نیز در این دیدار اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر این باور بوده است که بحرانهای منطقه و از جمله بحران سوریه راهحل نظامی ندارد و کشورهای ذینفوذ در بحران سوریه باید نقش حمایتی و تسهیلگر خود را ایفاء کنند و تعیین سرنوشت آینده این کشور را به مردم سوریه محول کنند به نحوی که وحدت و تمامیت ارضی سوریه و حاکمیت ملی یکپارچه این کشور به دور از هرگونه مداخله خارجی حفظ شود.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ابعاد سیاسی، امنیتی و انسانی بحران سوریه اظهار داشت: ضرورت دارد کمکهای بشردوستانه و بازسازی این کشور بدون هرگونه پیش شرط و به صورت فراگیر و همه جانبه و بطور همزمان با روند مقابله با تروریسم و راهحل سیاسی برخاسته از یک گفتگوی سوری - سوری همراه باشد.
گفتنی است جابریانصاری همچنین در سفر یک روزه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به سوریه در تاریخ ۱۹ دی وی را همراهی میکرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این سفر ضمن دیدار با بشار اسد رئیس جمهور، با علی مملوک رئیس نهاد امنیت ملی سوریه دیدار و گفتوگو کرد. پیش از شمخانی نیز علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی سفری به سوریه داشت.
آستانه پایتخت قزاقستان ۲۳ ژانویه میزبان نشستی سوری - سوری برای دستیابی به راهحل سیاسی برای حل بحران سوریه خواهد بود.
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