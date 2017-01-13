امروز انقلاب تحت رهبری کسی است که دغدغه و دلواپسی را از امام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماز جمعه مشهد، آیتالله علمالهدی ظهر جمعه در خطبه دوم نماز جمعه در حرم امام رضا (ع)، با اشاره به سالروز انتصاب رهبر معظم انقلاب به امامت نماز جمعه تهران، اظهار کرد: امروز روز بیست و چهارم دیماه هست، سالروز حکم امام برای امامت امامجمعه تهران برای مقام معظم رهبری است؛ در بیست و چهارم دیماه ۱۳۵۸، امام بزرگوار، امامت امامجمعه تهران را برای مقام معظم رهبری ترقیم فرمودند.
وی ادامه داد: برادران و خواهران جوان ما که نسل سوم انقلاب هستند و بسیاری از واقعیتهای تاریخی انقلاب و نظام را یا در دنیا نبودند و یا در دوران طفولیتشان صورت گرفته است، این واقعیتها باید بازخوانی و تحلیل شود تا موقعیتهای امروز سیاسی کشور برای عزیزان ما روشن شود.
نصب رهبری به امامت جمعه تهران حاوی راهبردهای سیاسی است
آیتالله علم الهی خاطرنشان کرد: آن روزی که امام حکم امامت نماز جمعه تهران را برای مقام معظم رهبری صادر فرمودند، در آن روز یک خصوصیاتی بود که وقتی امروز، آن خصوصیات زمانی و موردی را بررسی میکنیم، واقعیتهایی برای جریان سیاسی امروز ما کشف میشود که بر حسب آن واقعیتها بهخوبی میتوانیم هم راهبرد سیاسی در زندگانی خودمان اخذ کنیم و هم اینکه خط و ربط سیاسی خودمان را بر اساس آن واقعیتها حفظ کنیم.
وی با بیان اینکه در آن بازه زمانی، تریبون نماز جمعه تهران تنها تریبون انقلاب به شمار میرفت، افزود: زمانی که امام بزرگوار، مقام معظم رهبری را به امامت نماز جمعه تهران برگزیدند، اولاً در آن زمان نماز جمعه تهران تنها تریبون نظام بود، غیر از تهران جز یکی دو شهر دیگر از شهرهای بزرگ کشور که نماز جمعه منعقد میشد، در سراسر کشور نماز جمعهای وجود نداشت، نماز جمعه تهران تریبون منحصربهفرد نظام و انقلاب بود چون در آن زمان یعنی درست یک سال بعد از پیروزی انقلاب، صداوسیما در طول بازماندههای پوسیده و تفاله دوران ستمشاهی بود، همه کارگزاران و عوامل دوران طاغوت بر صداوسیما حاکمیت داشتند، تازه در رأس آنجا هم که از افراد بعد از انقلاب ظاهرشده عناصری بودند که نه به امام و نه انقلاب اعتقاد داشتند امثال قطبزاده که بعدها معلوم شد چه جرثومهای است، صداوسیما دست اینها بود.
نماز جمعه، تنها تریبون نظام و انقلاب در سالهای ابتدایی پیروزی
آیتالله علمالهدی عنوان کرد: رسانههای مطبوعاتی در آن روز در طول گروهکهای التقاطی و الحادی بود، به سراغ هر رسانه و جریدهای در کشور میرفتیم، یا منافقین و یا کمونیستها در آنجا نفوذ داشته و مسلط بودند، تنها رسانه و تریبون منحصربهفرد نظام، فقط نماز جمعه تهران بود، این خصوصیت را باید در نظر گرفت، اصلاً فضای مجازی هم وجود نداشت در آن زمان .
وی تصریح کرد: زمانی که امام این حکم را برای مقام معظم رهبری صادر کردند، امامجمعه تهران آقای منتظری بود که بهعنوان امید امت و امام در کشور شناختهشده بود و بعد از امام بهعنوان نفر دوم مورد اعتقاد انقلابیون بود، این آقا امامجمعه تهران بودند، استعفا هم نداد، کناره هم نگرفت، باوجود اینکه استعفا نداد و کناره نگرفت، امام ایشان را دفعتاً با مفهوم نصب مقام معظم رهبری به مقام امامت امامجمعه، در حقیقت امام ایشان را عزل کردند و مقام معظم رهبری به امامت امامجمعه نصب کردند، این حرکت امام یک پیام قطعی داشت.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه انتصاب رهبر معظم انقلاب به امامت نماز جمعه تهران با حضور افراد باسابقه انقلاب دارای پیامهایی است خاطرنشان کرد: نکته سوم، در آن روزی که امام حکم دادند به امامت مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران، بسیاری از شخصیتهای سابقهدار برجسته انقلابی در آن زمان حضور داشتند حتی افرادی که فکر میکردند ازنظر سابقه انقلابی از مقام معظم رهبری هم جلوتر هستند؛ مرحوم شهید بهشتی هنوز شهید نشده بود، آقای هاشمی بود، مرحوم آقای مهدوی هم بود، همه اینها حضور داشتند اطراف امام و در بعضی جریانات بعضی از این آقایان حتی از مقام معظم رهبری هم در فعالیتهای نظام جلوتر بودند.
ایشان افزود: در بین تمام این جمعیت و چهرههای انقلابی حتی چهرههای سابقهدار دیرین انقلاب که در خدمت امام بودند، امام مقام معظم رهبری را برای امامت جمعه تهران انتخاب کردند و حکم را به ایشان دادند؛ با این سه خصوصیت وقتی بررسی میکنیم، میبینیم از همان اول در نظر امام، شخص دوم انقلاب، مقام معظم رهبری بود.
دغدغه اصلی امام از فردای پیروزی، بقاء و تداوم انقلاب بود
آیتالله علمالهدی گفت: برادران و خواهران جوان، شما که آن روز نبودید، این را توجه داشته باشید، از صبح پیروزی انقلاب دغدغه اصلی امام (رضوانالله تعالی علیه)، بقا و تداوم انقلاب بود، یعنی آنی که بهوسیله خود امام برنامهریزی میشد، حرکتهایی که خود امام انجام میدادند جدای از جریان و مدیریت نظام، آنی که بهعنوان مدیریت خود انقلاب و رهبری اصلی انقلاب امام با دغدغه انجام میدادند، در حقیقت برنامهریزی برای بقاء انقلاب بود و برای تداوم انقلاب بود.
وی افزود: یعنی وقتی آقای منتظری که در آن روز بهعنوان امید امت و امام در بین مردم شایع بود، آن روزی که شهید بهشتی با آن تنتنه قدرت و سیاست حضور داشت، آن روزی که چهرههای مختلف سابقهدار و پیشکسوت انقلابی در اطراف امام بودند، اینکه امام در بین همه، انگشت بر مقام معظم رهبری میگذارند برای تریبون منحصربهفرد نظام و انقلاب، به خاطر اینکه امام، تداوم و بقاء انقلاب را در دست با کفایت مقام معظم رهبری میدیدند.
پیام عملی امام برای رهبری انقلاب پس از خود
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی، انتصاب رهبری بهعنوان امامجمعه تهران را یک پیام عملی از سوی امام بزرگوار برای نشان دادن مسیر تداوم انقلاب خواند و عنوان کرد: این عمل امام یک پیام عملی بود؛ حتی میگویند حکم امام وسط هفته صادر شد، میگویند ما دیدیم حکم در وسط هفته صادر شد، در حکم فرمودند از این جمعه، شما امامجمعه تهران هستید؛ مرحوم آقای منتظری در جمعه قبل که خطبه خوانده بود، یک مطلبی را وعده داده بود که در هفته آینده خواهم گفت و وسط هفته، حکم امام صادر شد که امامجمعه مقام معظم رهبری هستند.
ایشان ادامه داد: یک شب مرحوم آقای منتظری رفت منزل مقام معظم رهبری و از ایشان اجازه خواست، گفت با اینکه امامجمعه از این هفته شما هستید، چون به مردم قول دادم این حرف را بزنم، اجازه بدهید این هفته من نماز جمعه را بخوانم، شما از هفته دیگر شما نماز بخوانید.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه این موضوعات، موضوعاتی نیست که گذشته و غیرقابل طرح باشد، خاطرنشان کرد: این قضایا، قضایایی نیست که گذشته باشد، برای شما آقا پسر جوان نسل سومی و برای شما دخترخانم تحصیلکرده جوان نسل سومی که میخواهی خط و ربط سیاسی برای خود انتخاب کنی، همه اینها زبان امام است، همه اینها تبیین امام است، همه اینها تشبیه امام است، اینها مسائل سادهای نیست؛ آن روزی که گذشت، جریان بهعنوان حادثه گذشت اما امروزی که ما برمیگردیم و آن روز را بازخوانی میکنیم، دیگر حادثه نیست، تحلیل و درک واقعیت است که آن روز امام بزرگوار برای این انقلاب، تداوم و ادامه راه، یک محور انتخاب کردند و آن محور، مقام معظم رهبری بود.
وظیفهداریم تنها از رهبری تبعیت کنیم
وی افزود: هیچ چهرهای مقابل چهره مقام معظم رهبری نمیتواند عرضاندام داشته باشد و هیچکسی نمیتواند در مقابل مقام معظم رهبری برای خودش هموزنی قائل شود، نه امروزی که مقام معظم رهبری فرمودند هیچکس را در عرصه مشارکت خودم با انقلاب نمیبینم، حتی زمانی که همه بزرگان حیات داشتند، نمیتوانستند بهعنوان یک وزنه و چهره در کنار رهبری مطرح باشند، آن زمانی که بحث نظر، رهنمود و راهبرد است، وظیفهداریم بر حسب اعتقاد به امام، بر حسب ایمان به انقلاب و ایمانی که به انقلاب داریم، فقط چشممان به پشت پای رهبری باشد و تنها دنبال سر رهبری حرکت کنیم.
آیتالله علمالهدی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران، یک کشور آزاد در عقیده و اظهارنظر است، تصریح کرد: کشور ما یک کشور آزاد است، هرکسی از هرچه میخواهد بگوید جلویش را نمیگیرند، هرکس هر جور میخواهد فکر کند مانعش نمیشوند، هرکس میخواهد هر جور نظر بدهد با او برخورد و مقابله نمیشود، همه نظرها و رأیها محترم، همه اندیشهها قابل بررسی و تحلیل اما آن نظر و اندیشهای که من و تو باید اخذ کنیم و دنبالش راه بیفتیم، فقط و فقط رهنمود حکیمانه مقام معظم رهبری است و بس، هیچچیز دیگر قابل پیروی نیست.
حجت خدا بر ما این است که با هیچ فرد و حزب زاویهدار با رهبری دوستی نکنیم
وی تاکید کرد: برادران، خواهران، الآن بیستوچند سال است امام بزرگوار ما در قبر آرمیده است، در بهشت به سر میبرد اما حجت را بر من و شمای امروزی که در عرصه سیاسی کشور در این بحرانهای برخورد و نبرد با استکبار قرار داریم، حجت را امام بر ما تمام کرد، اینی که امام فرمود من با قلبی آرام و روحی مطمئن از این دنیا میروم، اطمینان امام در چی بود؟ آرامشش در چه بود؟ امام که دروغ نگفت، وقتی میگوید با قلبی آرام و روحی مطمئن از کنار شما میروم، دروغ گفت؟ شعار داد؟ تعارف کرد؟ واقعیت را گفت به این خاطر که انقلاب و نظام را به دست کسی سپرد که دیگر خاطرش جمع است و دلواپس نیست.
آیتالله علمالهدی به پیام نقلی امام در خصوص تعیین رهبری پس از خود اشاره و عنوان کرد: به خاطر اینکه حجت را بر مردم تمام کرده، اگر بنا شد مردم مسیر دیگری بروند، حجتی ندارند در درگاه خدا، امام حجت را تمام کرده لذا میگوید با قلبی آرام و روحی مطمئن از این دنیا میروم، ما در عرصه زندگیمان با چنین رهبری روبرو هستیم، این پیام عملی امام بود و پیام قولیشان هم آنچه مرحوم آیتالله هاشمی در مجلس خبرگان رسماً اعلام کرد، خبرگانی که هنوز جنازه امام روی زمین بود، اینها تشکیل دادند، در بهت و حیرت برای رهبری چه کنند، امام این پیام عملی را داده بود، وقتی این پیام عملی برای آنان قابلتحلیل نبود، پیام قولی امام هم اعلام شد که امام به آقایان سران نظام گفته رهبر آینده در میان شماست، فرمودند همین آقای خامنهای که من میگویم.
وی افزود: مسئله تمام شد، ببینید برادران، این حجت خدا بر ما امروز است که ما هیچ چهرهای را کنار چهره امام نباید قرار بدهیم، هیچ نظر و اندیشهای را در کنار نظر و اندیشه امام نباید قابل پیروی بدانیم، در هیچ جناحی، در هیچ حزب و تشکیلاتی که با رهبری زاویه دارد، نبایستی در آن جناح همکاری کنیم، با هیچکسی که با رهبری زاویهدارد نباید طرح دوستی و رفاقت بریزیم.
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