به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه مهریز در خطبه‌های این هفته نمازجمعه مهریز با تاکید بر اهمیت تقویت تربیت دینی در جامعه اسلامی اظهار داشت: نقش تربیت دینی در تعالی جامعه بسیار اثرگذار است و اگر از این موضوع غفلت شود، جامعه به سمت اباحه‌گری و بی‌دینی سوق پیدا می کند.

حجت الاسلام علی برهان با اشاره به برخی سخنان نگران کننده ای که توسط برخی معلمان در کلاس‌های درس مطرح می شود، افزود: این سخنان در میان دانش آموزان شبهه ایجاد می کند و در شرایطی که دانش آموزان شناخت درستی از مسائل نداشته باشند، این امر نگران کننده خواهد بود.

وی عنوان کرد: قبل از انقلاب نیز عده ای از همین شرایط استفاده کرده و جوانان ما را جذب کمونیست ها و مجاهدین خلق کردند بنابراین لازم است آگاهی های لازم به دانش آموزان و دانشجویان داده شود.

برهان تاکید کرد: اگر اصول دین برای افراد تفهیم و اثبات شود، دیگر جای نگرانی نخواهد بود اما در زمینه ضعف هایی وجود دارد.

مجلس به گستاخی های آمریکا پاسخ کوبنده دهد

امام جمعه بهاباد نیز در خطبه‌های این هفته نمازجمعه به بحث برجام و بدعهدی‌های آمریکا در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب بارها در این زمینه تذکر دادند و بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا را پیش بینی کرده بودند.

حجت الاسلام محمود دهقانی افزود: آمریکا علاوه بر بدعهدی و پیمان شکنی، گستاخی نیز می کند که باید به این شیوه رفتاری او پاسخ محکمی داده شود.

وی عنوان کرد: لازم است مجلس و دست اندرکاران مذاکرات هسته ای در این زمینه به طور جدی وارد عمل شوند و پاسخ رفتارهای ناشایست آمریکا را بدهند.

دهقانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی و حضور پرشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر ایشان افزود: عده ای در تلاش برای ایجاد دو دستگی در کشور بودند اما ملت ایران اوج وحدت و انسجام خود را به نمایش گذاشت.

تلاش عده ای برای مصادره کردن آیت الله هاشمی رفسنجانی بی نتیجه است

امام جمعه هرات در شهرستان خاتم نیز در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: عده ای تلاش می کنند ایشان را به نام خود مصادره کنند اما حضور مردم در روز تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان داد که شخصیت های نظام متعلق به همه مردم و گروه ها هستند.

حجت الاسلام حسین جعفری بیان کرد: آیت الله هاشمی رفسنجانی حتی در شرایطی که اختلاف نظرهایی نیز وجود داشت، حرف رهبری برایشان فصل الخطاب بود و ای کاش مسئولانی که سعی در مصادره آیت الله هاشمی رفسنجانی دارند، این شیوه و منش ایشان را سرمشق قرار دهند.

حفظ اقتدار ملی از اولویت های اصلی در نظام اسلامی است

وی تاکید کرد: همه مسئولان نظام باید این شیوه را از آیت الله هاشمی رفسنجانی فرا بگیرند و حرکت در مسیر رهبری را وظیفه خود بدانند.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حفظ اقتدار ملی از اولویت های نظام است و همگان بر آن تاکید دارند، اظهار داشت: اقتدار نظام با تقویت معرفت دینی، تقویت قدرت علمی، تحقق اقتصاد مقاومتی و حفظ عزت ملی امکان پذیر است.

خدمات ارزنده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از اذهان مردم پاک نخواهد شد

امام جمعه ندوشن نیز در خطبه های این هفته نمازجمعه یاد و خاطره آیت الله هاشمی رفسنجانی را گرامی داشت و بیان کرد: خدمات ارزنده ای که ایشان در دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دوران سازندگی ارائه دادند، هرگز از اذهان مردم پاک نخواهد شد.

حجت الاسلام سیدعلی طباطبایی اظهار داشت: خوشبختانه ملت ایران نیز به پاس تلاش‌های انجام شده توسط این مجاهد فی سبیل الله، در مراسم تشییع پیکر ایشان حضوری پرشکوه داشتند و انسجام ایران اسلامی و قدرشناسی خود را به دنیا نشان دادند.

وی تاکید کرد: ملت ایران همواره فرصت سوء استفاده از دشمنان را از آنها سلب کرده و هر کجا لازم بوده، وحدت و انسجام خود را به نمایش گذاشته اند.