به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت درگذشت آیتالله هاشمی رفسنجانی یار دیرین حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مجلس بزرگداشتی در شهر لاهه هلند برگزار شد.
در این مراسم جمع کثیری از مسلمانان و علاقمندان به انقلاب اسلامی، علمای شیعه و شخصیتهای مذهبی مقیم هلند حضور داشتند.
جهانگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلند در این مراسم طی سخنانی با اشاره به سوابق مبارزاتی آیتالله هاشمی رفسنجانی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاشهای ایشان در جریان جنگ تحمیلی و بازسازی کشور، افزود: ایشان در طول حیات خود همواره مشاوری امین برای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بود و برای پیروزی انقلاب اسلامی و به ثمر نشستن آن و همچنین تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران زحمات زیادی کشید و این نقش و جایگاه مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.
در این مراسم همچنین پیام مقام معظم رهبری به مناسبت رحلت آیتالله هاشمی رفسنجانی قرائت شد.
سخنرانی یکی از روحانیون غیر ایرانی مقیم هلند در خصوص شخصیت انقلابی آیتالله هاشمی رفسنجانی و جایگاه انقلاب اسلامی در بین مسلمانان و تلاوت قرآن کریم توسط یکی از قاریان از دیگر برنامههای این مراسم بود.
در پایان این مراسم دعای روح بخش کمیل قرائت شد.
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