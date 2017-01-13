۳ کارگر بر اثر ریزش آوار در تبریز جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر ریزش تونل انرژی در خیابان خاقانی پنج نفر از کارگران این طرح زیر آوار ماندند که دو نفر نجات یافتند ولی سه نفر از این کارگران جان خود را از دست دادند.

این حادثه ساعت ۱۴ امروز در خیابان خاقانی تبریز اتفاق افتاد.