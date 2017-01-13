تغییر فرمایشی نام معابر کرج خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان کرج از وفات شخصیت انقلابی دوران ستم‌شاهی و مرد حاضر در عرصه‌های مختلف و پرفرازونشیب انقلاب اسلامی مرحوم آیت‌الله هاشمی یادکرد و گفت: پرداختن به زوایای فکری وزندگی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و نقش وی در قبل و بعد از پیروزی انقلاب نیازمند بحثی مفصل است.

وی با تأکید بر اینکه گاهی برای معرفی شخصیت‌ها به خطوط فکری، اعتقادات، موضع‌گیری‌ها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی توجه می‌شود، گفت: گاهی نیز به صفات انسانی و ویژگی‌های رفتاری شخص اشاره می‌شود.

آیت‌الله حسینی همدانی بابیان اینکه باید میان بیان ویژگی‌های رفتاری و خطوط فکری و اعتقادات شخصیت‌ها تفکیک قائل شویم، گفت: باید از قضاوت زودهنگام پرهیز شود.

خطیب جمعه کرج با اشاره به اینکه درگذشته بنده از تعبیر تقابل گفتمانی و تقابل شخصیتی استفاده کرده‌ام، گفت: گاهی می‌بینیم و می‌شنویم که برخی از بزرگان از برخی افراد تعریف‌های را ارائه می‌کنند که سردرگم نشدن و درک صحیح این مواضع، نیازمند شناخت صحیح تقابل گفتمانی و شخصیتی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه در جریانات برجام رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وزیر خارجه فرمودند وی شخصیتی متدین و از فرزندان انقلاب است، گفت: این در حالی است که در سخنرانی‌های بعدی ایشان می‌فرمایند آنانی که در جریان مذاکره با مذاکره‌کنندگان دست می‌دهند و می‌خندند موردقبول ما نیست.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه باید تقابل شخصیتی با تقابل گفتمانی را تشخیص دهیم، گفت: اگر این تشخیص با مشکل مواجه شود جامعه نیز دچار مشکلاتی خواهد شد.

باید تقابل شخصیتی با تقابل گفتمانی را تشخیص دهیم اگر این تشخیص با مشکل مواجه شود جامعه نیز دچار مشکلاتی خواهد شد وی به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: ایشان در این پیام به‌خوبی تقابل شخصیتی با تقابل گفتمانی را تفکیک کرده‌اند و راجع به شخصیت رئیس فقید مجمع تشخصی مصلحت نظام مسیر درست را ترسیم کرده است.

خطیب جمعه کرج با اشاره به اینکه در این روزها سخنانی از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از زبان برخی‌ها شنیده می‌شود، گفت: این سخنان را باید از دو دیدگاه بررسی کرد برخی از سخنان درباره شخصیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مربوط به نقششان در دوران انقلاب و مواضع و نظرات سیاسی اجتماعی ایشان است و برخی دیگر از اظهارات مربوط به شخصیت و رفتار فردی و خصایل ایشان است.

به گفته آیت‌الله حسینی همدانی وقتی درباره مبارزات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و مسئولیت‌های گوناگونی که بر عهده داشتند صحبت به میان می‌آید باید تشکر و قدردانی کرد همان‌طور که مردم در مراسم ارتحال رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام تجلیل شایسته‌ای کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه عده‌ای مثل همیشه منتظر هستند تا فرصتی پیداکرده و ضربه‌ای به انقلاب بزنند و انتقامی گیرند، گفت: مردم در مراسم ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اجازه ندادند تا این افراد سودجو به اهداف خود برسند.

خطیب جمعه کرج به یکی از تألیفات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد که در خصوص فلسطین نوشته‌شده است و گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی زمانی که کتاب سرگذشت فلسطین را به رشته تحریر درآوردند یک اثر صهیونیست شناسی و ضد صهیونیستی را ارائه کردند.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری به گفتمان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: مراحل مختلفی را در دوران زندگی سپری کردند که مربوط به قبل و بعد از انقلاب می‌شود که محل بحث و نقد قرار می‌گیرد.

به هر تقدیر دوران خدمت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به سررسید و مرگ ناگهانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام یک عبرت برای همه و سیاسیون است که ذره ای از اصول دور نشوند؛ چرا که شاید لحظه ای نیز برای جبران خطاها وقت نباشد وی به مواضع اخیر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: بزرگی بزرگان نباید باعث عدم جلوگیری از انحراف در مسیر ها شود و درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی باعث نمی شود انتقادات به نظرات سیاسی وی و کسانی که از این نظرات پیروی می کنند از میان برود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه در مقام عمل باید نظر ولی‌فقیه عمل شود، گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفته بود بنده نظراتم را می‌گویم ولی در مقام عمل از رهبری پیروی می‌کنم که این نکته قابل‌تقدیر است.

به گفته خطیب جمعه کرج مجتهدان می‌تواند نظرات اجتهادی خود را بیان کنند که این از محاسن نظام جمهوری اسلامی ایران است همان‌طور که خودشان اذعان داشتند و در پیام رهبری مشهود بود اختلاف‌نظر در نظرات مجتهدان به چشم می‌خورد که در مقام بیان نیز بازگو می‌شود.

وی گفت: به هر تقدیر دوران خدمت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به سررسید و مرگ ناگهانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام یک عبرت برای همه و سیاسیون است که ذره ای از اصول دور نشوند؛ چرا که شاید لحظه ای نیز برای جبران خطاها وقت نباشد.

آیت‌الله حسینی همدانی ضمن قدردانی از خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، گفت: خوشبختانه عملکرد مناسب خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به فتنه گران اجازه نداد که مرگ وی را وسیله‌ای برای فتنه دیگری قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری به بیانات رهبری در دیدار با مردم قم اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار به عناصر چهارگانه اقتدار نظام اسلامی یعنی ایمان و معرفت دینی، قدرت علمی، اقتصاد مقاوم و حفظ عزت ملی اشاره کردند.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه باید به چهارعنصر اقتدار نظام اسلامی توجه کافی شود، گفت: این عناصر برای همه دستگاه‌های اجرایی باید سرلوحه باشد و برای تقویت این چهارعنصر تلاش همگانی انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان فرهنگی کشور در برنامه‌ریزی باید طوری عمل کنند که ایمان و معرفت دینی جوانان تقویت شود، گفت: متأسفانه امروزه فضای مجازی قتلگاه فرهنگی شده است این مهم نیازمند ارائه برنامه مدون است.

عزت و آبرو کشور ارزان به دست نیامده است هنوز پدران و مادران شهدا در میان ما هستند این سربلندی نباید به حراج گذاشته شود آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص رهایی از وابستگی، گفت: دشمن درونی مانع پیشرفت کشور می‌شود یاس و ناامیدی، سیاست‌های غلط، رفتارهای بد، اختلافات و تنگ‌نظری‌ها پیشرفتی در بر نخواهد داشت.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری به بیست و هفتم دی‌ماه اشاره کرد که با فشار مردم و مقاومت در مقابل رژیم منحوس پهلوی شاه مجبور به فرار شد و گفت: این واقعه زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی شد.

خطیب جمعه کرج گفت: همه موفقیت‌ها در دوران پیش از انقلاب با وحدت کلمه و گوش‌به‌فرمان ولی بودن حاصل شد امروز هم اگر وحدت داشته باشیم در همه زمینه‌ها پیروزی می‌شویم.

وی با تأکید بر اینکه ایران اسلامی فرزندان زیادی را برای برقراری استقلال ازدست‌داده است، گفت: این عزت و آبرو ارزان به دست نیامده است هنوز پدران و مادران شهدا در میان ما هستند این سربلندی نباید به حراج گذاشته شود.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه مسئولان نباید به آمریکای بدعهد دل ببندند، گفت: خیانت‌های آمریکا نسبت به ایران غیرقابل‌انکار است می‌بینیم این خیانت‌ها ادامه دارد برای این مهم می‌توان به برجام اشاره کرد که نمونه آشکار این ادعا است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بابیان اینکه برخی به دنبال توجیه دشمنی‌های آمریکا هستند، گفت: تعلل که در جریان تصویب برجام مشاهده شد قابل‌تأمل است.

وی با اشاره به اینکه فردی که مسئولیت کمیته پیگیری برجام را بر عهده داشت نزدیک به ۴۰ روز موضع‌گیری نکرد، گفت: دشمن اگر شیطنت می‌کند باید موضع‌گیری و پاسخ گفته شود.

خطیب جمعه کرج گفت: تعلل و کم‌کاری در جریان تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران کاملاً مشهود است و این‌گونه رفتارها موردقبول نبوده و اقتدار شکن است.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه مسئولان و دولتمردان از حمایت‌های مردمی بهره‌مند هستند، گفت: مسئولان در مسئله برجام و مسائل دیگر شجاعانه عمل کنند.

خطیب جمعه کرج با تاکید بر اینکه عمل نکردن به قانون ضررهای را متوجه شهر می‌کند، گفت: متأسفانه در کرج یک دوربگردان پل می‌شود این در حالی است که هیچ جای دنیا چنین نمی‌شود و نشانگر این موضوع است که تصمیمی اتخاذ و در مقام عمل به آن بی‌توجهی شده است وی در بخش دیگری به بیست و نهم دی‌ماه روز هوای پاک اشاره کرد و گفت: کیفیت هوای البرز هفته گذشته به مرز اخطار شدید رسید به همین منظور توجه به اقداماتی که کاهش آلودگی هوا را به دنبال دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گفته خطیب جمعه کرج طرح‌های که کاهش آلودگی هوا را به دنبال دارد ازجمله اجرای طرح زوج و فرد باید توسعه یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه عمل به قانون باید نصب العین همه مسئولان باشد، گفت: قسمتی از فتنه ۸۸ تن ندادن برخی‌ها به قانون بود نادیده گرفتن قانون هرج‌ومرج ایجاد می‌کند و آثار شوم اجتماعی در پی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه شنیده‌ام مسئولان شهری قصد دارند نام معبری را بدون مصوبه شورا و به‌صورت فرمایشی عوض کنند، گفت: این کار خلاف است حتی اگر با همه اعضای شورای هماهنگی خارج از برنامه شده باشد تا بعداً مصوبه بگیرند.

خطیب جمعه کرج با تاکید بر اینکه عمل نکردن به قانون ضررهای را متوجه شهر می‌کند، گفت: متأسفانه در کرج یک دوربگردان پل می‌شود این در حالی است که هیچ جای دنیا چنین نمی‌شود و نشانگر این موضوع است که تصمیمی اتخاذ و در مقام عمل به آن بی‌توجهی شده است.

وی با تأکید بر اینکه باید در خصوص نام‌گذاری پروژه‌های عمرانی دقت شود، گفت: در نام‌گذاری‌ها باید هویت البرز موردتوجه باشد این استان علما و بزرگان زیادی دارد.