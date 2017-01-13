به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی با ارزیابی مثبت از مصوبه مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: این مهم در برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت و با رای بالای نمایندگان تصویب شد؛ می توان گفت تصویب ماده ۹۴ از بهترین مواد لایحه برنامه ششم در جهت بهبود وضعیت نیازمندان کشور است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه با حذف یارانه ثروتمندان و اختصاص آن به افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد می توان در راستای بهبود وضعیت نیازمندان گام های جدی برداشت، تصریح کرد: بر این اساس به خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی حداقل ۲۰ درصد دریافتی قانون کار علاوه بر دریافت یارانه بر حسب سطح محرومیت پرداخت می شود.

گودرزی با انتقاد از اینکه مستمری ناچیز و اندک مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تکافوی هزینه های سرسام آور زندگی آنها را نمی دهد، تصریح کرد: میانگین دریافتی ماهانه مددجویان حدود هفتاد هزار تومان است که با توجه به مشکلات این خانواده ها بسیار ناچیز بوده و کوچکترین مشکل آنها را رفع نمی کند؛ البته میزان یارانه ای هم که دریافت می‌کنند با توجه به تورم و کاهش اعتبار پول دریافتی اصلا به چشم نمی آید.

وی با تاکید بر اینکه افزایش دریافتی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی باید بر اساس میزان تورم و مشکلات این قشر لحاظ شود، تصریح کرد: متاسفانه چندین سال است هیچ گونه افزایشی در پرداختی مستمری این قشر نداشته ایم در حالی که با افزایش تورم روبرو بوده ایم که این موضوع تاثیر زیادی در وضعیت معیشت این خانوارها داشته و زندگی را برای آنها سخت کرده است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه حذف یارانه ثروتمندان گام موثر مجلس در راستای بهبود وضعیت نیازمندان است، گفت: رسیدگی به وضعیت محرومان و نیازمندان کشور همواره مورد تاکید امام ( ره ) و مقام معظم رهبری بوده است.

گودرزی با تاکید بر اینکه دولت باید با تامین اعتبار لازم در بودجه۹۶ و همچنین تلاش در جهت حذف سریع تر یارانه پردرآمدها نسبت به تحقق افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد اقدام کند، ادامه داد: دولت اگر اراده لازم برای انجام این مهم را داشته باشد به آسانی و سهولت تحقق می یابد.