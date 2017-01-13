پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود، عنوان کرد: از اواسط روز یک شنبه هفته پیش رو یک سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود.

وی عنوان کرد: این سامانه بارشی در روز دوشنبه در این استان فعال می شود که بارش این سامانه در ارتفاعات به صورت برف پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دمای هوا طی روز های آینده در این استان کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: در هفته پیش رو وزش باد شدید نیز در این استان پیش بینی می شود.