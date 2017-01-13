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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۲

سرمربی فولاد خوزستان:

امروز شانس نداشتیم/ موقعیت های ما بیشتر از ماشین سازی بود

امروز شانس نداشتیم/ موقعیت های ما بیشتر از ماشین سازی بود

تبریز - سرمربی فولاد خوزستان گفت: امروز شانس نداشتیم چراکه باید پیروز این بازی می شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم سعداوی در نشست خبری بعداز بازی دو تیم ماشین سازی تبریز و فولاد خوزستان که با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید، ادامه داد: بازی خوبی را شاهد بودیم ولی حیف که گل نداشتیم. موقعیت های ما بیشتر از ماشین سازی بود و باید پیروز می شدیم که نشدیم.

وی سپس با تاکید بر اینکه روزهای خوبی با کاظمی در انتظار ماشین سازی تبریز است، ادامه داد: این تیم دگرگون شده است و امروز نیز بازی خوبی انجام داد.

سعداوی با تاکید بر اینکه تیمش امروز برنامه های خاصی برای حریف داشت، ادامه داد: ما امروز به دنبال جبران شکست در اهواز بودیم و باید درمقابل دست خالی هم تبریز را ترک نمی کردیم ولی با اینکه سه امتیاز نگرفتیم ولی از همین یک امتیاز نیز خوشحالم که دست خالی به اهواز باز نمی گردیم.

سرمربی فولاد با بیان اینکه بازی جذابی امروز برگزار شد، ادامه داد: در ایجاد موقعیت هر دو تیم خیلی خوب عمل کردند ولی ما تعداد موقعیت های بیشتری داشتیم که در نیمه اول باید گل می زدیم که هم ما شانس نداشتیم و هم دروازه بان حریف خوب کار کرد.

کد مطلب 3875793

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    نظرات

    • ماشینچی IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      آقای سعدافی اگه داور درست قضاوت میکرد حالا اینطور حرف میزدی من با رسول کاری ندارم ک خوب بود یانه ولی اینو میدونم داوران همه یا کمیته داوران باقصد داوری میکنند مشکل فدراسیون چیه نمیدونم

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