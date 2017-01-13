به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول عصر امروز جمعه در شرایطی پیگیری شد که تیم صدرنشین سپیدرود به خاطر حضور فجرسپاسی در جام نطامیان جهان به میدان نرفت تا فرصت را در اختیار ملوان قرار دهد.

شاگردان محمد مایلی کهن که به خانه راه آهن سفر کرده بودند مقابل این تیم بحران زده به برتری رسیدند تا صدرنشین جدید لیگ دسته اول باشند. یحیی گل محمدی هم در دیدار اکسین با گل گهر دو امتیاز خانگی از دست داد.

نتایج دیدارهای امروز به شرح زیر است:

* راه‌آهن تهران یک - ملوان انزلی ۲

گل‌ها: بابک مرادی در دقیقه ۴۲ برای راه‌آهن و حسین شنانی در دقیقه ۴۷ و مهیار زحمت‌کش در دقیقه ۵۰ از روی نقطه پنالتی برای ملوان

* مس کرمان یک - ایران‌جوان بوشهر صفر

گل‌ها: احسان پورشیخ‌علی در دقیقه ۴۶

* اکسین البرز صفر - گل‌گهر سیرجان صفر

* فولاد یزد یک - بادران تهران یک

گل‌ها: وحید ارمی در دقیقه ۴۵ برای فولاد و کریم اسلامی در دقیقه ۲ برای بادران

* آلومینیوم اراک یک - استقلال اهواز یک

گل‌ها: روح‌الله عرب در دقیقه ۵۱ از روی نقطه پنالتی برای آلومینیوم و علیرضا کاکه در دقیقه ۸۳ از روی نقطه پنالتی برای استقلال اهواز

* خونه‌به‌خونه بابل ۳ - مس رفسنجان یک

گل‌ها: حمید کاظمی در دقایق ۲۰ و ۶۵ و مهدی خیری در دقیقه ۶۲ برای خونه‌به‌خونه و آرمان رمضانی در دقیقه ۱۰ برای مس

* نفت مسجدسلیمان صفر - نساجی مازندران یک

گل‌ها: محمد عباس‌زاده در دقیقه ۸۸ از روی نقطه پنالتی

* پارس جنوبی جم صفر - خیبر خرم‌آباد صفر

در پایان این مسابقات تیم ملوان با ۳۶ امتیاز به صدر جدول صعود کرد و تیم سپیدرود با یک بازی کمتر و ۳۴ امتیاز به رده دوم سقوط کرد. گل‌گهر سیرجان نیز با ۳۳ امتیاز در رده سوم جدول ایستاد.

در انتهای جدول هم استقلال اهواز با ۷ امتیاز قرار دارد. فجر سپاسی با یک بازی کمتر و ۱۲ امتیاز در جایگاه هفدهم جدول باقی ماند و فولاد یزد هم با ۱۵ امتیاز در رده شانزدهم قرار دارد.