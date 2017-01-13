داور دو پنالتی برای ما نگرفت/ از بازیکنان تیمم راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی بعداز تساوی بدون گل تیمش برابر فولاد خوزستان در نشست خبری گفت: تیم فولاد خوزستان تیم بسیار خوب و رونده ای است که ما به آن ها اجازه ندادیم حمله کنند.

وی سپس با اشاره به اینکه امروز تیمش خوب کار کرد، ادامه داد: دو پنالتی برای ما در دقایق ۳۲ و ۸۸ گرفته نشد، در هر دو صحنه پشت پای بازیکن ما خطا کردند ولی داور نگرفت.

کاظمی با اشاره به اینکه برای بازسازی تیمی نیاز به کار تاکتیکی داریم، ادامه داد: امروز علی عسگری، قائدی و فردین عابدینی خیلی خوب کار کردند ولی تنها ۴۰ درصد آمادگی خود را به دست آورده اند چراکه قبل از این بازی انجام نداده بودند.

سرمربی ماشین سازی با اشاره به اینکه حرکت تیمی در نیمه دوم را به فال نیک می گیرم، ادامه داد: در نیمه دوم خیلی خوب بودیم و بازیکنانم خوب کار کردند و من از آنها راضی هستم. البته اگر آن دو خطا پنالتی نباشند من مربیگری را کنار می گذارم.

وی با تاکید بر اینکه به خاطر آماده شدن ورزشگاه یادگار امام نیز از مسئولان تشکر می کنم، ادامه داد: البته بچه ها هر وقت صاحب توپ می شدند لیز می خوردند و به نظر می رسد کیفیت زمین نامناسب است.