تسلط ارتش سوریه بر «بسیمه»/هلاکت ۴ داعشی در شرق حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع سوری از تسلط کامل ارتش سوریه بر منطقه بسیمه خبر دادند.

این منابع بیان کردند: پس از فرار گروههای مسلح از منطقه بسیمه به سوی مناطق عین الخضره و عین الفیجه در منطقه وادی بردی در حومه دمشق این منطقه به کنترل کامل ارتش سوریه درآمد.

شبکه روسیاالیوم از تسلط ارتش سوریه بر روستاهای بسیمه و عین الخضره در وادی بردی در حومه دمشق خبر داد.

این درحالی است که عبدالله درویش رئیس هیئت آشتی در وادی بردی اعلام کرد: ۱۷۰۰ نفر طی روزهای گذشته خود را به ارتش سوریه تسلیم کرده اند و پرچم سوریه در کفیر الزیت و برخی روستاهای دیگر به اهتزاز درآمده است و شرایط برای گسترده کردن دامنه آشتی ملی در دیگر روستاهای وادی بردی فراهم است.

از سوی دیگر منابع سوری از کشته شدن ۴ داعشی و زخمی شدن ۶ تکفیری دیگر در عملیات ارتش سوریه در محور روستای البارده در حومه شرقی حمص خبر دادند.

در استان حماه نیز بر اثر حملات گروههای مسلح تعدادی از شهروندان سوری زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه برخی منابع از کشته شدن یک نظامی آمریکایی ها که در کنار نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال سوریه می جنگید خبر دادند.