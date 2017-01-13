به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و سیاه جامگان مشهد در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر عصر امروز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد که در پایان شاگردان مجتبی حسینی با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار که نیمه اول آن با تساوی به پایان رسیده بود، یاسر فیضی در دقیقه ۶۸ موفق شد تنها گل سبزپوشان اصفهانی را به ثمر برساند.

تیم فوتبال ذوب آهن با این پیروزی ۲۹ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد و جای پیکان را گرفت. سیاه جامگان هم با ۱۴ امتیاز در رده سیزدهم باقی ماند.