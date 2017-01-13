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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال؛

برتری ذوب‌آهن برابر سیاه‌جامگان/ صعود ذوبی‌ها به رده سوم جدول

برتری ذوب‌آهن برابر سیاه‌جامگان/ صعود ذوبی‌ها به رده سوم جدول

تیم فوتبال ذوب آهن شانزدهمین دیدار خود در لیگ برتر را با برتری برابر سیاه جامگان مشهد به پایان برد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و سیاه جامگان مشهد در هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر عصر امروز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد که در پایان شاگردان مجتبی حسینی با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دادند.

در این دیدار که نیمه اول آن با تساوی به پایان رسیده بود، یاسر فیضی در دقیقه ۶۸ موفق شد تنها گل سبزپوشان اصفهانی را به ثمر برساند.

تیم فوتبال ذوب آهن با این پیروزی ۲۹ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد و جای پیکان را گرفت. سیاه جامگان هم با ۱۴ امتیاز در رده سیزدهم باقی ماند.

کد مطلب 3875803
رضا خسروي

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