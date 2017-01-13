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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۷

حاشیه های پرسپولیس و سایپا؛

بازیکن اشتباهی پرسپولیسی ها را خوشحال کرد!

بازیکن اشتباهی پرسپولیسی ها را خوشحال کرد!

بازیکنی که برای تست در تیم سایپا به ایران آمده است باعث خوشحالی هواداران پرسپولیس شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تهران در هفته شانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی از ساعت ۱۶ و ۳۵ دقیقه به مصاف تیم فوتبال سایپا رفت.

* هنگام گرم کردن حامد لک، غلامرضا رضایی و محمدرضا خلعتبری توسط هواداران پرسپولیس تشویق شدند همچنین ابراهیم شکوری که امروز در فهرست سایپا نبود نیز مورد تشویق قرار گرفت.

* پرسپولیسی ها با تاخیر برای تمرین در محل حاضر شدند و برانکو ایوانکوویچ در بدو ورود به زمین به شدت تشویق شد.  همچنین سرمربیان دو تیم پیش از آغاز مسابقه خوش و بش گرمی با یکدیگر داشتند.

*هواداران تیم فوتبال پرسپولیس بازیکن کامرونی تیم فوتبال سایپا را که برای تست در تمرینات این تیم حاضر شده را با گادوین منشا اشتباه گرفتند و حتی تعدادی از آنها با این بازیکن عکس سلفی انداختند و معتقد بودند که دیگر پیوستن منشا به پرسپولیس با حضور این بازیکن در ورزشگاه قطعی شده است.

* این مسابقه به علت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، کاظم سیدعلیخانی و بازیکن جوان نفت با یک دقیقه تاخیر آغاز شد.

* محسن مسلمان هنگام گرم کردن، سروش رفیعی را نزد هواداران این تیم برد و به هواداران ادای احترام کردند و آنها نیز رفیعی تازه وارد را به شدت تشویق کردند.

* مهرداد میناوند پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس از نزدیک این مسابقه را تماشا کرد.

* علی اکبر طاهری نیز در ورزشگاه آزادی حاضر شد.

کد مطلب 3875804

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