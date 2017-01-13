بازیکن اشتباهی پرسپولیسی ها را خوشحال کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تهران در هفته شانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی از ساعت ۱۶ و ۳۵ دقیقه به مصاف تیم فوتبال سایپا رفت.

* هنگام گرم کردن حامد لک، غلامرضا رضایی و محمدرضا خلعتبری توسط هواداران پرسپولیس تشویق شدند همچنین ابراهیم شکوری که امروز در فهرست سایپا نبود نیز مورد تشویق قرار گرفت.

* پرسپولیسی ها با تاخیر برای تمرین در محل حاضر شدند و برانکو ایوانکوویچ در بدو ورود به زمین به شدت تشویق شد. همچنین سرمربیان دو تیم پیش از آغاز مسابقه خوش و بش گرمی با یکدیگر داشتند.

*هواداران تیم فوتبال پرسپولیس بازیکن کامرونی تیم فوتبال سایپا را که برای تست در تمرینات این تیم حاضر شده را با گادوین منشا اشتباه گرفتند و حتی تعدادی از آنها با این بازیکن عکس سلفی انداختند و معتقد بودند که دیگر پیوستن منشا به پرسپولیس با حضور این بازیکن در ورزشگاه قطعی شده است.

* این مسابقه به علت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، کاظم سیدعلیخانی و بازیکن جوان نفت با یک دقیقه تاخیر آغاز شد.

* محسن مسلمان هنگام گرم کردن، سروش رفیعی را نزد هواداران این تیم برد و به هواداران ادای احترام کردند و آنها نیز رفیعی تازه وارد را به شدت تشویق کردند.

* مهرداد میناوند پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس از نزدیک این مسابقه را تماشا کرد.

* علی اکبر طاهری نیز در ورزشگاه آزادی حاضر شد.