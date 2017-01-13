عنوان برترین کوراش کار سال ۲۰۱۶ به نماینده خراسان شمالی رسید

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کسب مدال طلای گراند اسلم تایوان و طلای بازیهای هنرهای رزمی در کره جنوبی طی امسال سبب شد این عنوان به نماینده کوراش خراسان شمالی تعلق گیرد.
خسرویار بابیان اینکه برای نخستین بار در جهان، کوراش کار بجنوردی توانست دو بار صاحبعنوان برترین کوراش کار سال شود افزود: در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ مصطفی دلیریان توانست عنوان بهترین کوراش کار سال را به خود اختصاص دهد و برای نخستین بار انتخاب یک کوراش کار بهعنوان برترین کوراش کار جهان دو بار اتفاق میافتد.
وی که خود دبیر کمیته فنی کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی است و یکی از چهار داور کمیسیون داوری جهان به شمار میرود برگزاری میزبانی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ۲۰ مرداد همزمان با سالروز تأسیس استان و اردوی مشترک با تایوان، تاجیکستان و غیره را از مهمترین رویدادهای کوراش در سال آینده عنوان کرد.
رئیس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی تصریح کرد: تمامی اعضای تیم ملی را کوراش کاران استان تشکیل میدهد و برگزاری این میزبانی سبب شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای خراسان شمالی خواهد شد.
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