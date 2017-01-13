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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۰۱

درخشش عکاسان چهارمحالی در مسابقه ملی عکس حمل و نقل جاده ای

درخشش عکاسان چهارمحالی در مسابقه ملی عکس حمل و نقل جاده ای

شهرکرد- عکاسان چهارمحالی در مسابقه ملی عکس حمل و نقل جاده ای رتبه های برتر را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای چهارمحال وبختیاری، دومین مسابقه ملی عکس حمل ونقل جاده ای در دو بخش آزاد و ویژه با هدف ارتقاء فرهنگ ایمنی حمل ونقل جاده ای درچهارمحال وبختیاری برگزار و با  درخشش عکاسان شهرکرد به پایان رسید.

کیومرث محمودی دبیر این دوره از مسابقات گفت: این مسابقه در دو بخش آزاد با نگاه فرهنگی و هنری به اتفاقات حوزه حمل و نقل جاده ای و موضوعاتی از جمله ایثار، نماز، دفاع مقدس، ایمنی، طبیعت، حمل بار، احترام به قانون، پلیس وهمیار پلیس، جاده و راهداری، راکبین موتور سیکلت، عابرین پیاده، گذشته، حال و آینده حمل ونقل جاده ای برگزار شد.

محمودی ضمن اشاره به درخشش هنرمندان عکاس شهرکرد در این دوره از مسابقه به معرفی برگزیدگان پرداخت و گفت: برگزیدگان این دوره از مسابقه به ترتیب در بخش آزاد، افشین میرزانی از تهران، نفر دوم کیارش کرمی از همدان و نفر سوم بهرام شمسی پور از شهرکرد انتخاب شدند و سهیل زند آزاد از تهران، علیرضا نظریان دهکردی و داوود نوروز نیز از شهرکرد شایسته تقدیر شدند.

کد مطلب 3875809

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