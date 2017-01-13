هر ساعت ۱.۹ نفر در تصادفات کشته و ۴۰ نفر مجروح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری در همایش جامعه اندیشمندان ترافیک کشور با اشاره به اینکه جایگاه کشور در زمینه تحقیق و توسعه آن چیزی که باید باشد نیست ولی جهتگیری‌ها خوب است افزود: ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه از مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسئولان مربوطه است.

وی با اشاره به اینکه در تئوری همه قبول داریم که باید به تحقیق و پژوهش اهمیت داد افزود: این درحالی است که در عمل مشاهده می کنیم در این زمینه ضعف وجود دارد و این را می‌توان در تخصیص پایین اعتبارات پژوهشی مشاهده کرد.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه ترافیک امروز در دنیا یک چالش اصلی است و سازمان بهداشت جهانی بر این اساس دهه ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی را دهه ایمنی نامگذاری کرده است، افزود: کشورها در این دهه پیشنهادات سازمان بهداشت جهانی را در کشورهای خود اجرایی می کنند که در کشور ما همه پیشنهادات به جز اجباری شدن صندلی کودک تاکنون اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی کشته و ۵۵ میلیون نفر مجروح می‌شوند، تصریح کرد: در کشور ما شمار کشته‌های تصادفات رانندگی از ۲۷ هزار و ۷۶۰ کشته در سال ۸۴ به ۱۶ هزار ۵۸۶ کشته در پایان سال ۹۴ رسید که این امر نشان از کاهش ۱۱ هزار نفری کشته‌های سالانه تصادفات رانندگی طی این یک دهه حکایت دارد.

رئیس پلیس راهور ناجا به آمار ۸ ماهه امسال تصادفات رانندگی در کشور اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۱ هزار ۶۲۴ نفر در تصادفات رانندگی کشته شدن که به دین ترتیب هر روز ۴۷ نفر و هر ساعت ۱.۹ نفر در تصادفات رانندگی کشور کشته شدند.

وی افزود: همچنین در ۸ ماهه امسال ۲۳۷ هزار ۵۳۴ نفر بر اثر تصادفات رانندگی مجروح شدند که بدین ترتیب هر روز ۵۶۵ نفر و هر ساعت ۴۰ نفر در حوادث ترافیکی مجروح شدند.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه ترافیک و آلودگی هوا مسائل بسیار مهمی است افزود: برابر آمارهای موجود ۵۱ درصد کشته های تصادفات بین ۲۰ تا ۵۰ ساله هستند و نیروی کار به حساب می‌آیند از سوی دیگر براساس تحقیقی ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور در تصادفات رانندگی ازبین می‌رود و می‌طلبد به این معقوله نگاه ویژه‌ای شود.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه کاهش تصادفات در کشور نیازمند هم‌اندیشی اندیشمندان این حوزه هستیم افزود: در عین حال جامعه اندیشمندان ترافیک کشور در مدت فعالیت خود پیشنهادات خوبی در زمینه استانداردسازی خودروها، ارتقای ایمنی وسایل نقلیه، مدیریت سوانح ترافیکی، صنعت بیمه و ... ارائه کردند که خوشبختانه اکثر آنها مصوب و اجرایی شده است.

رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد حمل و نقل در کشور زمینی است افزود: باید برای افق‌های آینده باید سهم سایر سیستم های حمل و نقل افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه در ۸ ماهه امسال ۲۳۶ نفر کمتر در تصادفات رانندگی کشته شدند افزود: این درحالی است که در ۹ ماهه امسال حدود یک میلیون دستگاه خودرو، ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و بیش از یک میلیون راننده جدید وارد چرخه حمل و نقل کشور شدند.