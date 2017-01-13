به گزارش خبرگزاری مهر، علی هادی چگنی در سخنانی اظهار داشت: مطابق ارزیابی های صورت گرفته استان لرستان جزء ۴ استانی بوده که در بخش واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی عملکرد خوبی داشته و در این زمینه رتبه سوم را کسب کرده است.

وی یادآور شد: بالغ بر دو هزار پروژه نیمه تمام در لرستان داریم که حدود هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که این پروژه ها را به اتمام برسانیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه لرستان تصریح کرد: این در حالیست که سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به استان تخصیص داده می شود و اتمام این پروژ ه ها ۱۴ سال طول خواهد کشید.

چگنی با اشاره به اینکه بخش خصوصی توانایی در احیا و بهره برداری پروژه ها را دارد، افزود: به همین خاطر دولت تصمیم گرفته تمامی پروژ ه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.