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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۷

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری:

۳۰۳ دستگاه اجرایی در چهارمحال و بختیاری ارزیابی شد

۳۰۳ دستگاه اجرایی در چهارمحال و بختیاری ارزیابی شد

شهرکرد- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت:سال گذشته ۳۰۳ دستگاه اجرایی استانی و شهرستانی در این استان ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، زهرا حبیبی آلیکوهی در ستاد صیانت از حقوق شهروندی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: در سال گذشته ۳۰۳ دستگاه اجرایی استانی و شهرستانی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی ارزیابی شد که از این تعداد ۶۵ دستگاه اجرایی استانی و ۲۳۸ اداره شهرستانی است.

وی افزود: در این بازرسی ها ۱۷ گروه در قالب ۴۰ بازرس یک هزار و ۷۰۶ نفرساعت بازرسی انجام داده اند.

حبیبی آلیکوهی تصریح کرد: براساس این بازرسی ها ادارات کل بیمه سلامت، منابع طبیعی و آبخیزداری و آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در بین دستگاه های اجرایی بالای ۵۰ نفر به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی بیان داشت: براساس همین بازرسی ها اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی، جمعیت هلال احمر و سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در بین دستگاه های اجرایی زیر ۵۰ نفر به ترتیب رتبه یکم تا سوم را به دست آوردند.

کد مطلب 3875821

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