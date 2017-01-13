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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۲۳

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

احداث «پارک آبی» توسط دانشگاه آزاد در شهرستان بروجرد

احداث «پارک آبی» توسط دانشگاه آزاد در شهرستان بروجرد

بروجرد- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد از آغاز عملیات اجرایی پارک آبی در این شهرستان خبر داد.

مجید شمس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به پروژه های در دست اقدام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد اظهار داشت: عملیات تملک زمین، مطالعات و طراحی پارک آبی در بروجرد انجام شده که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی تصریح کرد: فرایند تملک و طراحی این پروژه کمی طولانی شده و چرا که منتظر هستیم تامین اعتبار آن که باید از سوی سازمان مرکزی انجام شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد گفت: البته اعتبار ساخت این پروژه از درآمد های واحد بروجرد است اما نیاز به مجوز های لازم از معاونت اداری مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد کشور دارد.

شمس افزود: به محض اینکه مجوز های لازم از سوی معاونت اداری مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کشور صادر شود سریعا عملیات اجرایی این پروژه شروع خواهد شد.

وی گفت: پروانه ساخت این پروژه از طریق شهرداری بروجرد در دست اقدام است و امیدواریم که با ثبت نام های نیم سال دوم، تهیه آمار مالی و مشخص شدن تجزیه و تحلیل مالی واحد بروجرد به زودی عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد تصریح کرد: با توجه به زیرساختهای موجود در واحد بروجرد فعلا این واحد نیاز به تعریف پروژه جدید ندارد چرا که ساختمان های آموزشی، ورزشی و خدماتی ما به اندازه کافی کفایت می کند.

بنابر این گزارش، پیش از این دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد از تملک زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع برای احداث این پارک آبی با زیربنای شش هزار و ۵۰۰ متر مربع و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای دانشگاه آزاد بروجرد خبر داده بود.

کد مطلب 3875822

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