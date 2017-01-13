تساوی پرسپولیس برابر سایپا در نیمه اول/ طارمی دوباره خبرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته شانزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر عصر از ساعت ۱۶:۳۵ دقیقه امروز جمعه بین تیم های پرسپولیس و سایپا برگزار شد که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این دیدار که در حضور پرتعداد تماشاگران پرسپولیس و در ورزشگاه آزادی برگزار شد، سرخپوشان نمایش بهتری نسبت به حریف خود داشتند و بارها صاحب موقعیت هم شدند اما این موقعیت ها آنقدر جدی نبود که بتواند دروازه سایپا را تهدید کند.

برانکو ایوانکوویچ که برای این دیدار رامین رضاییان را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت از سروش رفیعی در ترکیب اصلی تیمش استفاده کرد شاید بتواند روند تهاجمی سرخپوشان را بهبود ببخشد اما این تیم همچنان در خلق موقعیت درون محوطح جریمه مشکل دارد.

مهدی طارمی در دقیقه ۳۰ این دیدار دوباره خبرساز شد و در حالی که درون محوطه جریمه به سمت دروازه حرکت می کرد توسط بازیکن حرف سرنگون شد و اعتقاد به پنالتی داشت اما داور مسابقه خطای هند او را اعلام کرد که همین امر اعتراض طارمی و بازیکنان پرسپولیس را به همراه داشت.