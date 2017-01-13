رعایت حقوق شهروندی آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی تأکید کرد: تکریم ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی، احترام متقابل مردم، مسئولان و قشرهای مختلف به حقوق یکدیگر نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای شاخص های توسعه ای دارد.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: مدیریت ارشد چهارمحال و بختیاری به منظور رفع مشکلات مردمی در سه سال گذشته ۱۶۰ سفر به نقاط مختلف استان انجام داده و خواسته های مردم را از نزدیک مورد بررسی قرار داده است.

وی بیان داشت: پیگیری خواسته ها و مطالبات مردمی باعث افزایش رضایتمندی عمومی در حوزه های مختلف و بهبود وضعیت شرایط در جامعه می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری باید به منظور افزایش رضایتمندی عمومی و کاهش آسیب های اجتماعی از توان ریش سفیدان، بزرگان و معتمدان بهره مندی کنند.