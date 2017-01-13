۱۳۵هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شیرانی عنوان کرد: ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و محروم و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، به کارگیری اراضی کم بازده، افزایش بهره وری محصولات کشاورزی، گسترش فضای سبز و رونق جذب توریسم در استان از جمله اهداف اجرای توسعه کشت زعفران در این استان است.

وی افزود: در همین راستا ۱۳۵ هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص پیدا کرده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کشت زعفران در این استان بازده بسیار خوبی دارد.