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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۳۵

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۱۳۵هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص یافت

۱۳۵هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص یافت

شهرکرد- مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۳۵هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری،  ابراهیم شیرانی عنوان کرد: ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و محروم و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، به کارگیری اراضی کم بازده، افزایش بهره وری محصولات کشاورزی، گسترش فضای سبز و رونق جذب توریسم در استان از جمله اهداف اجرای توسعه کشت زعفران در این استان است.

وی افزود: در همین راستا ۱۳۵ هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص پیدا کرده است.

 مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کشت زعفران در این استان بازده بسیار خوبی دارد.

کد مطلب 3875827

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