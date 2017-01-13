سعید رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه مرکز آموزش و درمانی شهید رحیمی خرم آباد به عنوان تنها مرکز جنرال استان لرستان با ظرفیت اسمی ۲۲۰ تخت شروع به فعالیت کرده است اظهار داشت: با توجه به نیاز استان مجموعه فصاهایی که در این مرکز بلااستفاده بود را تغییر کاربری دادیم.

وی ادامه داد: در این راستا طی یک سال گذشته ۱۷۷ تخت به تعداد تخت های مرکز آموزش و درمانی شهید رحیمی خرم آباد اضافه شده است.

رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد با اشاره به اجرای طرح توسعه اورژانس این بیمارستان گفت: در حال حاضر در بخش اورژانس با داشتن ۷۰ تخت ویژه و سیستم های رادیولوژی مرکز بسیار پیشرفته ای محسوب می شود.

رحیمی با اشاره به خریداری بیش از ۳۵ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای مرکز آموزش و درمانی شهید رحیمی خرم آباد گفت: در حال حاضر ۵۰۰ نفر نیز در این مرکز مشغول به کار هستند که بخش اعظمی از این اشتغالزایی در حوزه پرستاری و پیراپزشکی بوده است.