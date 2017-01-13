  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۴۲

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

خریداری۳۵میلیارد تجهیزات پزشکی برای بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد

خریداری۳۵میلیارد تجهیزات پزشکی برای بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد

خرم آباد - رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد از خریداری ۳۵ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای این بیمارستان خبر داد.

سعید رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه مرکز آموزش و درمانی شهید رحیمی خرم آباد به عنوان تنها مرکز جنرال استان لرستان با ظرفیت اسمی ۲۲۰ تخت شروع به فعالیت کرده است اظهار داشت: با توجه به نیاز استان مجموعه فصاهایی که در این مرکز بلااستفاده بود را تغییر کاربری دادیم.

وی ادامه داد: در این راستا طی یک سال گذشته ۱۷۷ تخت به تعداد تخت های مرکز آموزش و درمانی شهید رحیمی خرم آباد اضافه شده است.

رئیس بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد با اشاره به اجرای طرح توسعه اورژانس این بیمارستان گفت: در حال حاضر در بخش اورژانس با داشتن ۷۰ تخت ویژه و سیستم های رادیولوژی مرکز بسیار پیشرفته ای محسوب می شود.

رحیمی با اشاره به خریداری بیش از ۳۵ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای مرکز آموزش و درمانی شهید رحیمی خرم آباد گفت: در حال حاضر ۵۰۰ نفر نیز در این مرکز مشغول به کار هستند که بخش اعظمی از این اشتغالزایی در حوزه پرستاری و پیراپزشکی بوده است.

کد مطلب 3875831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها