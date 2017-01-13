توزیع بیش از ۳ میلیون لیتر نفت سفید بین عشایر لرستان

حاجی مراد بیرانوند در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به توزیع نهاده های دامی بین دام های عشایر استان لرستان اظهار داشت: در این راستا حدود چهار هزار تن جو و دو هزار تن نیز کنسانتره بین دام های عشایر لرستان توزیع شده است.
وی با بیان اینکه هزینه این میزان نهاده دامی تا ابتدای تابستان از سوی عشایر و دامداران پرداخت می شود گفت: همچنین حدود پنج میلیارد تومان تسهیلات به عشایر استان برای پروار بندی دام ها توزیع پرداخت شده است.
مدیر کل امور عشایری لرستان با بیان اینکه همچنین برای تامین آب آشامیدنی عشایر در مناطق قشلاق امسال شش تانکر ۱۲ هزار لیتری در سطح استان پیش بینی شده است عنوان کرد: همچنین سه میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر نفت سفید و ۷۸ هزار لیتر آب آشامیدنی بهداشتی بین عشایر توزیع شده است.
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