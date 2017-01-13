سرما و یخبندان در راه است

سیدعباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، استان یزد از بعد از ظهر جمعه ۲۴ دی‌ماه تا اوایل روز یکشنبه ۲۶ دی ماه تحت تاثیر موج سرد و زودگذر جوی قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: پیامد این موج زودگذر به ویژه در روز شنبه، افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک خواهد بود که در برخی مناطق ممکن است تبدیل به طوفان شود.

میرحسینی ادامه داد: در برخی نقاط استان نیز احتمال بارش برف و باران و کاهش قابل ملاحظه دما تا هشت درجه سانتیگراد وجود دارد.

وی همچنین مه آلودگی، سرما و یخبندان را برای برخی نقاط استان یزد به ویژه در صبح روزهای یکشنبه و دوشنبه پیش بینی کرد.

رئیس گروه پیش بینی هوای یزد از مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، اداره آب و فاضلاب شهری و روستایی و ... خواست تا برای جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، پیش‌بینی های لازم را انجام دهند.