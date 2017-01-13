به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته شانزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر عصر از ساعت ۱۶:۳۵ دقیقه امروز جمعه بین تیم های پرسپولیس و سایپا برگزار شد که این دیدار با برتری یک بر صفر پرسپولیس به پایان رسید. مهدی طارمی(۴۷) برای پرسپولیس گل زد.

در این دیدار که در حضور پرتعداد تماشاگران پرسپولیس و در ورزشگاه آزادی برگزار شد، سرخپوشان نمایش بهتری نسبت به حریف خود داشتند و بارها صاحب موقعیت هم شدند اما این موقعیت ها آنقدر جدی نبود که بتواند دروازه سایپا را تهدید کند.

برانکو ایوانکوویچ که برای این دیدار رامین رضاییان را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت از سروش رفیعی در ترکیب اصلی تیمش استفاده کرد شاید بتواند روند تهاجمی سرخپوشان را بهبود ببخشد اما این تیم همچنان در خلق موقعیت درون محوطح جریمه مشکل دارد.

مهدی طارمی در دقیقه ۳۰ این دیدار دوباره خبرساز شد و در حالی که درون محوطه جریمه به سمت دروازه حرکت می کرد توسط بازیکن حرف سرنگون شد و اعتقاد به پنالتی داشت اما داور مسابقه خطای هند او را اعلام کرد که همین امر اعتراض طارمی و بازیکنان پرسپولیس را به همراه داشت.

نیمه دوم برای پرسپولیس با یک گل شروع شد و دو دقیقه بعد از سوت اغاز این نیمه مهدی طارمی با یک حرکت خوب دروازه حامد لک را باز کرد و قبل از شادی نگاه چند ثانیه ای به صورت دروازه بان سایپا داشت.

درحالی که پرسپولیس شرایط بهتری داشت و تیم برتر میدان بود در دقیقه ۵۵ فرشاد احمدزاده که به جناح چپ خط دفاعی سرخ ها رفته بود در مهار مهاجم سایپا ناکام بود و به خاطر خطایی که روی وی در موقعیت تک به تک انجام داد با کارت قرمز مستقیم اخراج شد.

با ۱۰ نفره شدن پرسپولیس فشار حملات سایپا بیشتر شد و شاگردان حسین فرکی تلاش کردند به گل تساوی دست پیدا کنند. با این حال حملات این تیم هم به گونه ای نبود که حتی یک بار دروازه پرسپولیس را تهدید کند.

شاگردان برانکو هم با نمایشی منطقی توانستند از گل زده خود به خوبی مراقب کنند و سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنند تا همچنان صدرنشین باشند.