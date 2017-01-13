به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل سیاه‌جامگان مشهد در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه دیدارهای ابتدایی نیم‌فصل دوم همیشه سخت است، اظهار داشت: به هر حال بازیکنان ما تلاش کردند که امروز بازی خوبی از خود به نمایش بگذارند اما اگر دقت بیشتری به خرج می‌دادند، گل‌های بیشتری هم به ثمر می‌رساندیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط تیم ما بسیار خوب است، تصریح کرد: امیدوار هستم که قاسم حدادی‌فر نیز با بهبود خود، به جمع بازیکنان تیم اضافه شود تا بتوانیم از او بیشتر استفاده کنیم.

سرمربی ذوب‌آهن با اشاره به تأثیر تمرکز بازیکنان در گلزنی آنها افزود: خوشحال هستم که تیم ما موقعیت‌های بسیاری ایجاد می‌کند اما باید تلاش کنیم که با افزایش تمرکز بازیکنان، مشکل گل‌زنی نیز برطرف شود.

وی پیرامون تفاوت رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا با لیگ برتر ایران و تأثیرات عملکرد کنونی ذوب‌آهن در آن مسابقات خاطرنشان کرد: به هر حال، هر مسابقه شرایط خاص خود را دارد و باید کاری کنیم که کیفیت بازیکنان ما بهتر شده و در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم.

حسینی افزود: به هر حال گلزن تمام عیار ساختنی نیست و همه تیم‌ها در حال حاضر با این مشکل مواجه هستند اما ما باید تلاش کنیم که یک بازیکن با ویژگی‌های تمام کنندگی جذب کنیم.

وی درباره وضعیت جذب بازیکن در ذوب‌آهن نیز اضافه کرد: مسئولان تیم و ما فیلم یک بازیکن لبنانی به نام ربیع‌ عطایا را مشاهده کردیم و او در صورت توافق با ذوب‌آهن به میزان قابل توجهی به یاری تیم ما می‌آید.