  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۲۰

سرکشی از روحانیون اعزامی به مناطق محروم شهرستان خرم آباد

سرکشی از روحانیون اعزامی به مناطق محروم شهرستان خرم آباد

خرم آباد- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد از روحانیون اعزامی به مناطق محروم این شهرستان سرکشی به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد گفت: به منظور بازدید و تهیه گزارش از فعالیتهای فرهنگی روحانیون مستقر و اعزامی به مناطق محروم و بررسی مشکلات موجود و تلاش جهت رفع آن از سوی واحد اعزام این اداره سرکشی به عمل آمد.

حجت‌الاسلام محمد منصوری افزود: هدف از این سرکشی ها بررسی وضعیت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی روحانیون اعزامی، وضعیت کتابخانه های شبستان و روستایی، اطلاع از وضعیت برگزاری نماز جماعت، بررسی جلسات هم اندیشی با جوانان و تبیین برنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی و پیشنهادی سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی اظهار داشت: در این سرکشی که به عمل آمد، هدایایی نیز از سوی این اداره به روحانیون اعزامی اهدا شد.

کد مطلب 3875844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها