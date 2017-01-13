سرکشی از روحانیون اعزامی به مناطق محروم شهرستان خرم آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد گفت: به منظور بازدید و تهیه گزارش از فعالیتهای فرهنگی روحانیون مستقر و اعزامی به مناطق محروم و بررسی مشکلات موجود و تلاش جهت رفع آن از سوی واحد اعزام این اداره سرکشی به عمل آمد.

حجت‌الاسلام محمد منصوری افزود: هدف از این سرکشی ها بررسی وضعیت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی روحانیون اعزامی، وضعیت کتابخانه های شبستان و روستایی، اطلاع از وضعیت برگزاری نماز جماعت، بررسی جلسات هم اندیشی با جوانان و تبیین برنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی و پیشنهادی سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی اظهار داشت: در این سرکشی که به عمل آمد، هدایایی نیز از سوی این اداره به روحانیون اعزامی اهدا شد.