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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۲۰

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی ازنا:

همکاری ۲۴ مؤسسه و خانه قرآن ازنا برای اجرای برنامه‌های دهه فجر

همکاری ۲۴ مؤسسه و خانه قرآن ازنا برای اجرای برنامه‌های دهه فجر

ازنا- کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی ازنا گفت: چهار مؤسسه و ۲۰ خانه قرآن برای اجرای برنامه‌های دهه فجر با اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان همکاری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبان مولایی‌نسب کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی ازنا گفت: با همکاری ۴ مؤسسه و ۲۰خانه قرآن ازنا برنامه‌های دهه فجر۹۵ برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: درجلسات متعدد هماهنگی برنامه‌های این دهه و دستور کار اجرای برنامه‌ها را به مؤسسات و خانه‌های قرآن ارائه کرده است.

وی با اشاره به نقش مهم تبلیغات اسلامی در برپایی مراسم‌ مناسبت‌های ملی و مذهبی از همکاری چهار مؤسسه و ۲۰ خانه قرآن برای اجرای برنامه‌های دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

مولایی‌نسب گفت: اداره تبلیغات اسلامی ازنا با برگزاری جلسات متعدد هماهنگی برنامه‌های این دهه و دستور کار اجرای برنامه‌ها را به مؤسسات و خانه‌های قرآن ارائه کرده است.

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی ازنا همچنین، برگزاری دوره آموزشی، برپایی مراسم‌های جشن و سرود در بیش از ۵۰ جلسه دائمی هفتگی قرآن با موضوع تبیین ارزش‌های اسلامی، برپایی مراسم جشن را نیز از جمله اقدامات این اداره در این دهه بیان کرد.

کد مطلب 3875846

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