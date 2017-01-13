به گزارش خبرگزاری مهر، شعبان مولایینسب کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی ازنا گفت: با همکاری ۴ مؤسسه و ۲۰خانه قرآن ازنا برنامههای دهه فجر۹۵ برگزار میشود.
وی اظهار داشت: درجلسات متعدد هماهنگی برنامههای این دهه و دستور کار اجرای برنامهها را به مؤسسات و خانههای قرآن ارائه کرده است.
وی با اشاره به نقش مهم تبلیغات اسلامی در برپایی مراسم مناسبتهای ملی و مذهبی از همکاری چهار مؤسسه و ۲۰ خانه قرآن برای اجرای برنامههای دهه فجر در این شهرستان خبر داد.
مولایینسب گفت: اداره تبلیغات اسلامی ازنا با برگزاری جلسات متعدد هماهنگی برنامههای این دهه و دستور کار اجرای برنامهها را به مؤسسات و خانههای قرآن ارائه کرده است.
کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی ازنا همچنین، برگزاری دوره آموزشی، برپایی مراسمهای جشن و سرود در بیش از ۵۰ جلسه دائمی هفتگی قرآن با موضوع تبیین ارزشهای اسلامی، برپایی مراسم جشن را نیز از جمله اقدامات این اداره در این دهه بیان کرد.
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