فعالیت ۱۵۰ خانه قرآن در شهرها و روستاهای لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لروند در جلسه کمیته قرآنی ستاد دهه فجر لرستان، گفت: مسئولیت کمیته قرآن ستاد دهه فجر لرستان بر عهده ادارهکل تبلیغات اسلامی است که در این راستا میبایست گزارش کار عملکرد فعالیتهای قرآنی لرستان در ایام دهه فجر گزارش شود.
وی ادامه داد: برگزاری جشنوارههای قرآنی کودک، نوجوان و جوان و همچنین برنامههای محافل انس با قرآن از مهمترین برنامههایی است که در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: در ایام دهه فجر برای جلسات هفتگی قرآن تعدادی کتاب قرآن
بهصورت هدیه اهدا خواهد شد این در حالیاست که آمار خانههای قرآنی شهری و روستایی ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان ۱۵۰ خانه قرآن است.
وی فضاسازی و نصب بنر با موضوعیت قرآن و انقلاب در سطح معابر را یکی دیگر از برنامههای کمیته قرآن ستاد دهه فجر لرستان دانست و گفت: بنرهای قرآنی یک تا دو متری در مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در مرکز استان و سراسر شهرستانها نصب خواهد شد.
گفتنی است، در این کمیته قرآنی ستاد دهه فجر لرستان، محسن یوسفوند، معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش لرستان،
حجتالاسلام احمدرضا غلامی، معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی لرستان، محمد لروند، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان، رضا شیراوژن، معاون فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی لرستان، منصور احمدی، مسئول دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان حضور داشتنند.
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