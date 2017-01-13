به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه دیدارهای خارج از خانه به خاطر شرایط تیم ما در جدول، برایمان دشوار است، اظهار داشت: باید قبول کرد که ذوب‌آهن در حال حاضر یکی از تیم‌های خوب لیگ ایران به شمار می‌رود و ما مقابل این تیم، کار سختی در پیش داشتیم.

وی با بیان اینکه هدف ما در این مسابقه عدم شکست و گل نخوردن بود، تصریح کرد: به هر حال در ادامه یکی از بازیکنان ما دچار اشتباه شد و این موضوع باعث شد که تیم ما گل دریافت کند و روی همین مسئله متحمل شکست شدیم.

سرمربی تیم سیاه‌جامگان مشهد با اشاره به مشکلات مالی تیم‌های لیگ برتری خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد از تیم‌های ما دولتی هستند و استقلال و پرسپولیس منابع مالی خوبی دارند اما دو تیم مشهد، شرایط مالی بسیار بدی دارند.

وی با بیان اینکه تیم‌های ما باید یا دولتی و یا خصوصی باشند، خاطرنشان کرد: سقف قرارداد ما در این فصل ۴۰۰ میلیون تومان بود و همین مسئله باعث جدایی برخی بازیکنان تیم شد و این در حالی است که برخی تیم‌های دولتی تا ۲میلیارد تومان هم به بازیکنان خود پول داده‌اند.

عزیزی با بیان اینکه ذوب‌آهن در خانه خود ما را تحت فشار قرار داد، خاطرنشان کرد: به نظرم امروز دروازه‌بان ما روز خوبی داشت و مشکلی از این بابت وجود نداشت.

وی درباره اختلافاتی که درباره استعفای کارلوش کی‌روش وجود دارد، اضافه کرد: متأسفانه در فوتبال ما بازیکن ۲۰ روز در اختیار تیم ملی قرار می‌گیرد که این موضوع چندان صحیح نیست. به هر حال، صحبت‌های برانکو به نظرم غیرمنطقی نیست بلکه برخی خواسته‌های کی‌روش غیر معقول است.

سرمربی تیم سیاه‌جامگان مشهد اضافه کرد: با این حال، به نظر من در مقطع کنونی موافقت با استعفای کی‌روش کار چندان صحیحی به نظر نمی‌آید.