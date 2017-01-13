محمدجعفر میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدیدی که چندی پیش از سوی برخی مسئولان استان یزد و میراث فرهنگی از بافت تاریخی خضرآباد صورت گرفت، اظهار داشت: بر اساس تصمیم گیری های صورت گرفته مقرر شد تا تعدادی از بناهای بافت تاریخی خضرآباد به ثبت ملی برسد.

وی عنوان کرد: عملیات مرمتی بناهای بافت تاریخی خضرآباد نیز با همکاری و مشارکت شورای شهر و شهرداری خضرآباد به زودی آغاز خواهد شد.

میرجلیلی بیان کرد: در بخش خضرآباد ۲۵ روستا وجود دارد که در هر روستا آثار تاریخی بسیار ارزشمندی وجود دارد.

وی از جمله آنها به مسجدجامع، قلعه تاریخی، آسیاب آبی، قنات، امامزاده سید کافی، بافت تاریخی روستایی و ... اشاره کرد و افزود: در اغلب روستاها یک مسجد، قنات، آب انبار و ... تاریخی وجود دارد.

میرجلیلی یادآور شد: روستاهای منطقه خضرآباد همچنین به لحاظ جاذبه های طبیعی و بهره مندی از آب و هوای معتدل نیز می تواند مورد توجه گردشگران روستایی قرار گیرد.

شهرستان اشکذر در فاصله ۱۶ کیلومتری از مرکز استان یزد واقع شده که خضرآباد از بخش‌های این شهرستان به شمار می‌رود.