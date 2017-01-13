داور صدای بازیکنان دو تیم را درآورد/ حرکت عجیب حسین فرکی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و سایپا در هفته شانزدهم لیگ برتر عصر امروز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار شد. حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* هواداران پرسپولیس که حدود ۶۰ هزار نفر بودند از ابتدای بازی شعار قهرمانی سر دادند. پس از مصدومیت محسن ربیع خواه تغییراتی در ترکیب پرسپولیس ایجاد شد و فرشاد احمد زاده که هافبک راست بود در پست دفاع چپ بازی کرد.

* در اواسط بازی پرسپولیسی ها به تصمیمات داور به ویژه هنگامی که ۱۰ نفره شده بودند اعتراض داشتند.

* در ادامه این اعتراض ها سرمربی پرسپولیس در اواسط بازی به شدت به داور مسابقه معترض شد که داور هم به او تذکر داد علی علیپور که از روی نیمکت بازی را دنبال می کرد به تصمیمات داور معترض شد که داور به او یک کارت زرد نشان داد. کریم باقری هم به این بازیکن تذکر داد که در برخی تصمیمات دخالت نکند.

* در بین دو نیمه باقری و فرکی در راهرو منتهی به رختکن ها خوش و بش گرمی داشتند.

* هواداران در طول بازی با سر دادن شعارهایی علیه داور مسابقه موضع گیری کردند و علیه دپارتمان داوری شعارهایی سر دادند.

* حسین فرکی در اعتراض به تصمیمات داور بطری که دستش بود را به زمین کوبید. این درحالی است که فرکی یک مربی آرام و بااخلاق است اما قضاوت داور صدای او را هم درآورد. داور در این دیدار سوت های زیادی زد و چندین کارت به بازیکنان دو تیم داد.