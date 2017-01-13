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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۲۱

انتصاب جدید در گمرک پرویزخان؛

سرپرست جدید گمرک پرویزخان منصوب شد

سرپرست جدید گمرک پرویزخان منصوب شد

کرمانشاه- سرپرست جدید گمرک‌ پرویزخان در استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ابلاغ احکام گمرک ایران، مدیر جدید گمرک پرویزخان در استان کرمانشاه منصوب شد.

بر این اساس فرید حق پناه به سرپرستی گمرک پرویزخان منصوب شد.

همچنین طی حکم ابلاغی دیگری از گمرگ ایران طی چند روز اخیر مسلم احمدی ‌نصر به عنوان سرپرست گمرک خسروی منصوب شد.

این انتصابات جدید در گمرکات پرویزخان و خسروی با هدف تعامل بیشتر با گمرکات مرزی عراق در راستای تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی از ایران انجام شد.

چندی پیش نیز بخشنامه گمرک ایران در رابطه با محقق نشدن صادرات سیب در قبال واردات موز در گمرک پرویزخان خبر ساز شد.

کد مطلب 3875857

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