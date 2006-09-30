به گزارش خبرگزاري مهر، ناصر اقبالي - رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين خبر گفت: در مرحله تكميل ظرفيت اسامي قبول شدگان براي پذيرش در 3 هزار رشته / شهر اعلام مي شود.
ناصر اقبالي در ادامه خاطرنشان كرد: آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در تير ماه سال جاري با شركت يك ميليون نفر داوطلب جهت پذيرش رد 4837 رشته / شهر برگزار شد.
وي در خصوص نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان در مرحله تكميل ظرفيت گفت: پذيرفته شدگان اين مرحله پس ازانتشار اسامي مي توانند مطابق جدول زمان بندي مندرج در ويژه نامه جهت ثبت نام به واحدهاي دانشگاهي محل پذيرش مراجعه كنند.
رييس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در پايان تاكيد كرد: اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت همزمان با انتشار ويژه نامه بر روي سايت www.azmoon.com نيز قرار مي گيرد.
در ضمن اطلاعات تكميلي در اين خصوص در روزهاي آينده منتشر مي شود.
رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد خبر داد :
اعلام اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت آزمون دانشگاه آزاد در اوايل هفته آينده
اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت آزمون سراسري 1385 دانشگاه آزاد اسلامي هفته آينده از طريق ويژه نامه فرهيختگان منتشر مي شود.
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