کشته شدن ۱۰ تروریست در سینای مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، ۱۰ تروریست در حمله نیروهای پلیس مصر به مخفیگاه عناصر گروهک «ولایت سینا» وابسته به داعش در منطقه المساعید در جنوب شهر العریش کشته شدند.

طبق اعلام وزارت کشور مصر، روز دوشنبه ۴ نظامی و ۴ شهروند مصری در حمله افراد مسلح تروریستی به دو ایست بازسری در العریش کشته شدند.

بر اساس بیانیه وزارت کشور مصر، ۲۰ تروریست با شلیک آرپی جی و انفجار خودروی بمب گذاری شده و سلاح های سبک و نیمه سنگین به پست امنیتی پلیس مصر در العریش حمله کردند

گفتنی است، بیشتر حملات تروریستی در صحرای سینای مصر از سوی تروریست های گروه موسوم به «ولایت سینا» وابسته به گروه تکفیری داعش صورت می گیرد.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سینا،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است.