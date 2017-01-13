مهمترین برد پرسپولیس را کسب کردیم/ بازیکنانم قهرمانان واقعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی یک بر صفر عصر جمعه تیمش برابر سایپا در هفته شانزدهم لیگ برتر گفت: تبریک می گویم به بازیکنم به خاطر نبرد جانانه ای که داشتند در فضای خیلی خوب. از هواداران تشکر می کنم که یار دوازدهم ما بودند. این همبستگی که به وجود آمده مطمئنا تا آخر فصل ادامه خواهد داشت.

برانکو ادامه داد: بیشترین تبریک را به بازیکنانم می گویم که قهرمانان واقعی هستند. آنها همیشه تاثیرگذارترین افراد هستند. ما استحقاق این برد را داشتیم. از هواداران هم تشکر می کنم که حمایت بسیار پرشوری داشتند. این همبستگی می تواند یک ضمانت بزرگ برای قهرمانی باشد.

وی ادامه داد: می دانستیم که بازی سختی پیش رو داریم چرا که بازیهای قبلی سایپا را پیگیری کرده بودیم و می دانستیم شرایط خیلی خوبی دارد. قطعا مطمئن هستم که سایپا در جدول موقعیت بهتری پیدا خواهد کرد. به جرات می توانم بگویم این مهمترین برد ما بود چرا که بردن اولین بازی خانگی سخت است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: با وجود اینکه یک بازیکن کمتر داشتیم اما سعی کردیم بازی را کنترل کنیم. چندین موقعیت دیگر هم داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

برانکو ادامه داد: این بازیها حساس هستند و باید داوری انتخاب شود که بتوانند بهتر قضاوت کنند. داور به بازیکن ما کارت قرمز داد اما به بازیکن تراکتورسازی که در دیداری دیگر چنین خطایی را مرتکب شده بود کارت نداد.

وی در مورد اینکه چرا با وجود مصدومیت ربیع خواه به بازیکن اوکراینی بازی نداید گفت: من می خواستم قدرت هجومی تیمم را حفظ کنم. خواهید دید که در بازیهای آینده پل یانسکی چطور بازی خواهد کرد. فرشاد در تراکتورسازی دفاع چپ بازی کرده بود و تا لحظه اخراجش هم خیلی خوب بود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه رامین رضاییان به دیدار روز چهارشنبه با فولاد خواهد رسید گفت: نه، این بازیکن از ناحیه کمر مصدوم شده و به این دیدار هم خواهد رسید.

وی در مورد دیدار با فولاد گفت: بازی سختی را با این تیم داریم. هر تیمی که به اهواز برود کارش سخت خواهد بود. با این حال ما از هدفمان کوتاه نخواهیم آمد. دیدار با فولاد همیشه سخت است. مخصوصا با ساسان انصاری که آقای گل لیگ است.

برانکو در مورد عملکرد مثلث میانی تیمش شامل سروش، مسلمان و احمدزاده گفت: ما سروش را آوردیم تا تیم تقویت شود. متاسفانه ایشان فقط دو جلسه با ما تمرین داشت اما در همین بازی مشخص بود که می تواند به تیم ما کمک کند. سایر بازیکنان ما کمک خواهند کرد به او. مایل هستیم تعداد بازیکنان با کیفیت ما بیشتر شود و کمک زیادی به هم بکنند.

وی افزود: اعتقاد دارم که تیم ما پتانسیل زیادی برای پیشرفت خواهد داشت اما زمان می خواهیم تا بتوانیم بازیکنان را با هم هماهنگ کنیم.